10.11.2021 14:10 Виталий Хиневич

Мыли машины и ночевали в подъездах: в Харькове нашли без вести пропавших подростков

Харьковские полицейские нашли двух подростков с Херсонщины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 13 и 15-летние жители Херсонской области находились в розыске как без вести пропавшие от 7 ноября текущего года.

По оперативной информации ребята могли находиться на территории Харьковской области.

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Беглецов удалось отыскать возле одного из торговых центров Харькова по улице Академика Павлова.

Школьники рассказали, что прибыли в Харьков 8 ноября из Херсона. Ночевали они в подъездах домов, а днем зарабатывали деньги при помощи мойки автомобилей.

Никаких противоправных действий в отношении юных беглецов совершено не было, сегодня они отправятся к себе домой.

Напомним, в Харькове искали двух подростков , которые числились без вести пропавшими в Херсонской области.