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10.11.2021  14:10   Виталий Хиневич

Мыли машины и ночевали в подъездах: в Харькове нашли без вести пропавших подростков

Харьковские полицейские нашли двух подростков с Херсонщины.

Пропавшие подростки с Херсона
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 13 и 15-летние жители Херсонской области находились в розыске как без вести пропавшие от 7 ноября текущего года.
 
По оперативной информации ребята могли находиться на территории Харьковской области. 
 
 
Беглецов удалось отыскать возле одного из торговых центров Харькова по улице Академика Павлова. 
 
Школьники рассказали, что прибыли в Харьков 8 ноября из Херсона. Ночевали они в подъездах домов, а днем зарабатывали деньги при помощи мойки автомобилей. 
 
Никаких противоправных действий в отношении юных беглецов совершено не было, сегодня они отправятся к себе домой. 
 
Напомним, в  Харькове искали двух подростков, которые числились без вести пропавшими в Херсонской области. 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  поиск подростков, харьков
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