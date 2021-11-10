10.11.2021 14:10 Виталий Хиневич
Мыли машины и ночевали в подъездах: в Харькове нашли без вести пропавших подростков
Харьковские полицейские нашли двух подростков с Херсонщины.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 13 и 15-летние жители Херсонской области находились в розыске как без вести пропавшие от 7 ноября текущего года.
По оперативной информации ребята могли находиться на территории Харьковской области.
Беглецов удалось отыскать возле одного из торговых центров Харькова по улице Академика Павлова.
Школьники рассказали, что прибыли в Харьков 8 ноября из Херсона. Ночевали они в подъездах домов, а днем зарабатывали деньги при помощи мойки автомобилей.
Никаких противоправных действий в отношении юных беглецов совершено не было, сегодня они отправятся к себе домой.
Напомним, в Харькове искали двух подростков
, которые числились без вести пропавшими в Херсонской области.
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