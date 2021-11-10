10.11.2021 13:49 Рита Парфенова

Дом, в котором жил Григорий Сковорода, отреставрируют по решению суда

Областная прокуратура в окружном административном суде добилась признании иска о приведении в порядок памятки местного значения.





Как пишет РЕДПОСТ, речь идет о доме в поселки Бабаи, известном как усадьба Щербининых. Здесь в 70-х годах XVIII века у своего товарища и ученика Правицкого долгое время жил философ Григорий Сковорода. В этом доме он написал свои «Байки Харьковские». В 2008 году дом общей площадью более 1500 квадратных метров внесли в перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.





Сейчас дом находится в аварийном состоянии. В связи с этим Областная прокуратура подала в суд иск к Высочанскому поссовету относительно относительно ненадлежащего содержания памятки местного значения.



Иск был удовлетворен, и Харьковский окружной административный суд обязал Высочанский поселковый совет как владельца памятника законсервировать и отремонтировать усадебный дом.



«Признать противоправным бездействие Высочанского поселкового совета и обязать его выполнить условия охранного договора и привести к надлежащему санитарному, противопожарному и техническому состоянию объект культурного наследия - памятник местного значения, Дом, в которому в 70-х годах XVIII столетия жил Григорий Сковорода путем противоаварийных, консервационных, реставрационных, ремонтных работ», – говорится в решении суда.







Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, в программу «Большая реставрация», инициированную президентом Украины, попали три культурных объекта, которые расположены на территории Харькова и области. За государственный счет разработают документацию на ремонт здания штабов в Чугуеве и Университетской церкви, а также планируется ремонт фасада и кровли здания библиотеки Короленко.