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10.11.2021  13:49   Рита Парфенова

Дом, в котором жил Григорий Сковорода, отреставрируют по решению суда

Областная прокуратура в окружном административном суде добилась признании иска о приведении в порядок памятки местного значения.

Усадьба Григория Сковороды в Бабаях Харьковской области

Как пишет РЕДПОСТ, речь идет о доме в поселки Бабаи, известном как усадьба Щербининых. Здесь в 70-х годах XVIII века у своего товарища и ученика Правицкого долгое время жил философ Григорий Сковорода. В этом доме он написал свои «Байки Харьковские». В 2008 году дом общей площадью более 1500 квадратных метров внесли в перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.

Усадьба Григория Сковороды в Бабаях Харьковской области

Сейчас дом находится в аварийном состоянии. В связи с этим Областная прокуратура подала в суд иск к Высочанскому поссовету относительно относительно ненадлежащего содержания памятки местного значения.

Иск был удовлетворен, и Харьковский окружной административный суд обязал Высочанский поселковый совет как владельца памятника законсервировать и отремонтировать усадебный дом.

«Признать противоправным бездействие Высочанского поселкового совета и обязать его выполнить условия охранного договора и привести к надлежащему санитарному, противопожарному и техническому состоянию объект культурного наследия - памятник местного значения, Дом, в которому в 70-х годах XVIII столетия жил Григорий Сковорода путем противоаварийных, консервационных, реставрационных, ремонтных работ», – говорится в решении суда.
 

Усадьба Григория Сковороды в Бабаях Харьковской области

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, в программу «Большая реставрация», инициированную президентом Украины, попали три культурных объекта, которые расположены на территории Харькова и области. За государственный счет разработают документацию на ремонт здания штабов в Чугуеве и Университетской церкви, а также планируется ремонт фасада и кровли здания библиотеки Короленко.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
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