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09.11.2021  18:00   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропали два подростка с Херсонщины (фото)

В Харькове разыскиваются сбежавшие из дома Александр Лахманюк и Ярослав Коблюк, бродяжничающие в Харькове.


Национальная полиция
Как сообщшает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена" и сайт Нацполиции, стражи порядка одновременно двух областей Украины - Херсонщины и Харьковщины - разыскивают пропавших из дома тинейджеров - 13-летнего Александра Лахманюка и 15-летнего Ярослава Коблюка.
 
 
Худощавый и темноволосый Ярослав Коблюк, житель села Новоберислав Бериславского района Херсонской области, 5 ноября 2021 года сбежал из дома путешествовать. С виду подростку примерно 14-16 лет, рост 155 см.
 
Криминал Харьков: Пропали и бродяжничают 13-летний Александр Лахманюк и 15-летний Ярослав Коблюк с Херсонщины
 
Вместе с Ярославом отправился в бега одетый в серую зимнюю куртку, серые джинсы и сапоги 13-летний житель Берислава Александр Лахманюк - худощавый, светловолосый парень с оттопыренными ушами. С виду ему примерно 13-14 лет, рост 160 см, Он исчез из дома в неизвестном направлении чуть позже Ярослава - 7 ноября 2021 года.
 
Криминал Харьков: Пропали и бродяжничают 13-летний Александр Лахманюк и 15-летний Ярослав Коблюк с Херсонщины
 
По предварительной информации, оба мальчика могут находиться в Харькове. Как удалось установить полицейским, ребята предполижительно пребывают в Харькове в районе железнодорожного вокзала возле заведений быстрого питания. В настоящее время на поиск несовершеннолетних ориентированы наряды полиции.
 
Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о местонахождении несовершеннолетних, просьба срочно сообщить в полицию по номерам: (099) 269-02-94, (066) 316-81-08 или «102».
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, розыск, харьков, побег, поиск, беглец, новоберислав, берислав, херсонщина
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