09.11.2021 18:00 Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропали два подростка с Херсонщины (фото)

В Харькове разыскиваются сбежавшие из дома Александр Лахманюк и Ярослав Коблюк, бродяжничающие в Харькове.



Национальная полиция

Как сообщшает РЕДПОСТ , ссылаясь на Поисковую группу "Милена" и сайт Нацполиции, стражи порядка одновременно двух областей Украины - Херсонщины Харьковщины - разыскивают пропавших из дома тинейджеров - 13-летнего Александра Лахманюка и 15-летнего Ярослава Коблюка.

Худощавый и темноволосый Ярослав Коблюк, житель села Новоберислав Бериславского района Херсонской области, 5 ноября 2021 года сбежал из дома путешествовать. С виду подростку примерно 14-16 лет, рост 155 см.

Вместе с Ярославом отправился в бега одетый в серую зимнюю куртку, серые джинсы и сапоги 13-летний житель Берислава Александр Лахманюк - худощавый, светловолосый парень с оттопыренными ушами. С виду ему примерно 13-14 лет, рост 160 см, Он исчез из дома в неизвестном направлении чуть позже Ярослава - 7 ноября 2021 года.

По предварительной информации, оба мальчика могут находиться в Харькове. Как удалось установить полицейским, ребята предполижительно пребывают в Харькове в районе железнодорожного вокзала возле заведений быстрого питания. В настоящее время на поиск несовершеннолетних ориентированы наряды полиции.

Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о местонахождении несовершеннолетних, просьба срочно сообщить в полицию по номерам: (099) 269-02-94, (066) 316-81-08 или «102».