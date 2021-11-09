09.11.2021 18:29 Илья Романов

Харьковские коммунальщики завершают запланированные ремонты подъездов

В 2021 году году над восстановлением жилищного фонда Харькова, а именно подъездов, работала большая бригада специалистов.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , заявки поступали от участков профильного КП "Жилкомсервис". Также про ремонты лично просили руководителя города Игоря Терехова харьковчане на его выездных совещаниях, которые проводились по всем районам Харькова. Также руководитель города лично контролировал ход выполнения работ и качество их по завершению. Проверят качество ремонта и в 14-ти этажке по улице Плехановской, 121. Там сейчас рабочий процесс в самом разгаре.

"Состояние помещения было не из лучших", - делится прораб ремонтной бригады Эльдор Турдиев. - "Со временем все стало рушиться. В этом виновато и время, и люди, без которых не обошлось в этой истории. Грунтуем, шпаклюем заново полностью. Будет новое покрытие - плитка, ставим на углах перфоуглы. И заново перезадуваем "шубу" и перекрашиваем полностью. Новые светильники, металлопластиковые окна, новые подоконники".

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1 760 – именно такое количество подъездов в этом году планировали отремонтировать по городской программе. "Работы подходят к концу", - говорит заместитель мэра Виталий Мельник. - "И главное отличие ремонтов этого года в том, что, по распоряжению Игоря Терехова, впервые за последние годы ремонты производятся по новой философии – с обязательной заменой окон."

"На сегодняшний день мы можем отметить, что уже выполнено порядка 94% от запланированных объемов. В настоящее время более 12 000 окон заменили на новые металлопластиковые. Также хочу отметить, что в 2021 году нами было поставлено в планы ремонт входных групп, а это более 1 500 входных групп. Из них более 95% мы уже выполнили. И до конца года мы завершим всё оставшееся",- добавил заместитель мэра Виталий Мирошник.

Сейчас коммунальщики формируют титульные списки ремонта жилищного фонда уже на следующий, 2022 год. Говорят, объемы уменьшать не будут. И, как обычно, в приоритете будет полный контроль за качеством проводимых работ.

Напомним, ранее мы писали о об усилении контроля городской власти за качеством выполнения ремонта подъездов жилых домов харьковчан.