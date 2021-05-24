24.05.2021 18:00

В Харькове ремонтируют по тысяче подъездов в год

За шесть лет - с 2014 по 2020 год - в Харькове отремонтировано более 5,8 тысяч подъездов.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на сайт горсовета, об успехах коммунвльщиков сообщила заместитель директора Департамента жилкомхоза Ирина Туз.

По ее информации в планах на 2021 год отремонтировать за счет бюджета терргромады более 1,3 тысяч подъездов жилых домов.

На 11 мая сделан ремонт 126 подъездов, еще 500 - в работе.

Что касается крыш, то замдиректора департамента проинформировала что за 2021 год предполагается капремонт крыш 168 домов, а текущий ремонт крыш - 387 домов. Кроме того, в 52 домах выполнят капремонт фасадов.

Ирина Туз отметила, что большое внимание уделяется также и благоустройству придомовых территорий: ввысаживаются деревья, кусты, разбивают цветочные клумбы, засевают газонную траву и выполняют ряд других работ.