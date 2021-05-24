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24.05.2021  18:00   

В Харькове ремонтируют по тысяче подъездов в год

За шесть лет - с 2014 по 2020 год - в Харькове отремонтировано более 5,8 тысяч подъездов.


//city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на сайт горсовета, об успехах коммунвльщиков сообщила заместитель директора Департамента жилкомхоза Ирина Туз.
 
По ее информации в планах  на 2021 год отремонтировать за счет бюджета терргромады более 1,3 тысяч подъездов жилых домов.
 
На 11 мая сделан ремонт 126 подъездов, еще 500 - в работе.
 
Что касается крыш, то замдиректора департамента  проинформировала что за 2021 год предполагается капремонт крыш 168 домов, а текущий ремонт крыш - 387 домов. Кроме того, в 52 домах выполнят капремонт фасадов.
 
Ирина Туз отметила, что большое внимание уделяется также и благоустройству придомовых территорий: ввысаживаются деревья, кусты, разбивают цветочные клумбы, засевают газонную траву и выполняют ряд других работ.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт, подъезды, харьков, жкх
 
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