24.05.2021 17:55

В Харькове развивают «умную» городскую инфраструктуру

Пилотный проект общегородской системы датчиков, которая предусматривает контроль за основными параметрами жизнедеятельности города, внедряется на базе КП «Горэлектротранссервис».



Фото: Василий Голосный

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой харьковскую мэрию.

И.о. мэра Игорь Терехов посетил КП «Горэлектротранссервис». Он ознакомился с работой диспетчерских центров предприятия, а также пообщался с его сотрудниками.

«Это предприятие очень много делает для обеспечения жизнедеятельности Харькова. Здесь создан миниатюрный ситуационный центр, который управляет дорожным движением. Он работает над тем, чтобы улучшить трафик и предотвратить пробки. Это очень важно, тем более сейчас, когда некоторые магистрали города, в том числе Московский проспект, частично закрыты. Сегодня мы вместе обсуждали, как сделать трафик более быстрым», - отметил после рабочей встречи Игорь Терехов.

В свою очередь директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Васенко напомнил, что на базе диспетчерского центра предприятия создается Городской ситуационный центр, который, кроме контроля за дорожным движением, сможет взять на себя другие вопросы обеспечения жизнедеятельности города.

В частности, сейчас предприятие реализует пилотный проект установки датчиков, с помощью которых можно будет получать информацию о температуре воздуха и его влажности, об уровне углекислого газа, о наличии сторонних загрязнений и пр. После успешного тестирования такие датчики планируют установить в больницах и школах города.

Также он отметил, что функционал системы будет расширяться, а полученная информация в перспективе будет отображаться на едином электронном устройстве у руководства города, что позволит более эффективно управлять Харьковом и более оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на трассе международного значения М-18, на посту ГАИ возле пгт Высокий для обеспечения безопасности дорожного движения и для снижения аварийности обновлен стационарный пункт патрульной полиции Харьковщины.