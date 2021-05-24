24.05.2021 18:43

Скоро из Харькова в Беларусь вылететь не удастся

Полеты из Харькова в города Беларуси и транзит над этим государством могут быть запрещены.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Офис Президента Украины, Владимир Зеленский сообщил, что дал поручение правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Вопрос о прекращении авиаперелетов из Украины в Беларусь обсуждались на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. В нем приняли участие Премьер-министр Украины, секретарь Совбеза, глава МИДа, министры МВД, минэнергетики, инфраструктуры, заместители руководителя Офиса Главы государства.