24.05.2021 18:43
Скоро из Харькова в Беларусь вылететь не удастся
Полеты из Харькова в города Беларуси и транзит над этим государством могут быть запрещены.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Офис Президента Украины, Владимир Зеленский сообщил, что дал поручение правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
Вопрос о прекращении авиаперелетов из Украины в Беларусь обсуждались на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. В нем приняли участие Премьер-министр Украины, секретарь Совбеза, глава МИДа, министры МВД, минэнергетики, инфраструктуры, заместители руководителя Офиса Главы государства.
Участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.
Ввиду сложившейся ситуации, Президент поручил Кабмину проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрета пролета воздушным судам украинской регистрации до и через территорию Республики Беларусь.
Источник: Офис Президента Украины
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