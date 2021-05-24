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24.05.2021  19:11   

"Зеркальная струя" по праву является одним из самых красивых символов Харькова

"Зеркальная струя" — беседка и фонтан в Харькове. Комплекс расположен по Сумской улице в сквере Победы.

"Зеркальная струя" была сооружена в 1947 г. по проекту архитектора В. И. Коржа.

Существует примета: если ночью под сводами купола загадать желание, оно обязательно сбудется.

"Зеркальная струя" по праву является одним из самых красивых символов Харькова.

Тэги:  зеркальная струя, харьков
 
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