24.05.2021 19:11

"Зеркальная струя" по праву является одним из самых красивых символов Харькова

"Зеркальная струя" — беседка и фонтан в Харькове. Комплекс расположен по Сумской улице в сквере Победы.

"Зеркальная струя" была сооружена в 1947 г. по проекту архитектора В. И. Коржа.

Существует примета: если ночью под сводами купола загадать желание, оно обязательно сбудется.

"Зеркальная струя" по праву является одним из самых красивых символов Харькова.