"Зеркальная струя" — беседка и фонтан в Харькове. Комплекс расположен по Сумской улице в сквере Победы.
"Зеркальная струя" была сооружена в 1947 г. по проекту архитектора В. И. Коржа.
Существует примета: если ночью под сводами купола загадать желание, оно обязательно сбудется.
"Зеркальная струя" по праву является одним из самых красивых символов Харькова.
Звезды склоняют к активным действиям, однако организм активно противится этому порыву. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету.
Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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