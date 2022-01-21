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21.01.2022  18:00   Дмитрий Колоней

Стала известна авиакомпания, захватившая лидерство в небе Украины

Названа топ-десятка иностранных авиакомпаний по количеству полетов в Украине.

Стала известна авиакомпаниия, захватившая лидерство в небе Украины
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Украэрорух" стал известен рейтинг иностранных авиакомпаний, которые совершили в 2021 году самое большое количество полетов в воздушном пространстве Украины.
 
 
Выяснилось, что наибольшие объемы аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" предоставил авиакомпании Turkish Airlines, которая совершила 24 323 полета.
 
За нею следуют два лоукостаера - Wizz Air, отстающая от лидера ровно на до тысяч перелетов и Ryanair (11 554 полета). На четвертом месте Pegasus Airlines (7 131 полет), далее следует авиакомпания Belavia (4 700 выполненных полетов), Qatar Airways (3 754 полета), FlyDubai (3 634 полета) и Lufthansa Enter (3 575 полетов). 
 
Замыкает рейтинг авиакомпания Enter Air, выполнившая 3 048 полетов в воздушном пространстве Украины.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что недавно появившаяся отечественная авиакомпания прекратила все перелеты и о том, что будет с купленными билетами.
 
Тэги:  авиаперевозки, лидеры, харьков, украина
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