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21.01.2022  17:19   Дмитрий Колоней

Лежал на снегу без сознания: в Харькове медики спасли человека (фото)

За день в Харькове были спасены две жизни.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Центр экстреной медицинской помощи имедицины катастроф, в Харькове проведены сразу две успешные реанимации бригадой ЭМД 1904 в составе фельдшеров Виталия Моисеенко и водителя Евгения Стального.

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В 16:29 медики «вернули» к жизни 32-летнего мужчину, найденного лежащим на снегу без сознания на улице. Позднее, по вызову в 19:29, была реанимирована 55-летняя жительница Изюмского района Харьковской области с двусторонней пневмонией. Больные госпитализированы в лечебные учреждения. 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове медики скорой помощи приняли сложные роды на дому.

 

Тэги:  реанимация, спасены два человека, харьков
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