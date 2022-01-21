21.01.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Лежал на снегу без сознания: в Харькове медики спасли человека (фото)

За день в Харькове были спасены две жизни.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Центр экстреной медицинской помощи имедицины катастроф, в Харькове проведены сразу две успешные реанимации бригадой ЭМД 1904 в составе фельдшеров Виталия Моисеенко и водителя Евгения Стального.

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В 16:29 медики «вернули» к жизни 32-летнего мужчину, найденного лежащим на снегу без сознания на улице. Позднее, по вызову в 19:29, была реанимирована 55-летняя жительница Изюмского района Харьковской области с двусторонней пневмонией. Больные госпитализированы в лечебные учреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове медики скорой помощи приняли сложные роды на дому.