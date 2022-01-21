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21.01.2022  16:50   Виталий Хиневич

В Харькове проходит модернизация очистных сооружений

Коммунальное предприятие выполняет модернизацию системы очистных сооружений.

Харьковводоканал
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что на очистных сооружениях предприятия в сутки проходит очистку около 500 тысяч кубических метров сточных вод.
 
Вода проходит ряд степеней очистки, лабораторных исследований и только потом попадает в харьковские реки.
 
«Очистка сточных вод происходит в строгом соблюдении всех технологических стандартов и норм. На первом этапе это - тщательная механическая очистка стоков, направленная на задержание мусора, песка и удаление осадка. Потом сточные воды проходят биологическую очистку, отделение активного ила и осветление очищенных сточных вод. И только после всех необходимых лабораторных исследований эта вода поступает в харьковские реки», - отметил директор Комплекса по перекачке и очистке сточных вод коммунального предприятия «Харьковводоканал» Юрий Шаталов.
 
Кроме этого отмечается, что руководство предприятия всегда нацелено на дальнейшую модернизацию и усовершенствование очистных сооружений. 
 
В частности, в рамках реализации инвестиционного проекта «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений города Харькова» на очистных сооружениях выполняется реконструкция цехов механической и биологической очистки с использованием инновационных технологий и энергоэффективного оборудования. Это даст возможность существенно повысить качество очистки сточных вод.
 
Напомним, современное оборудование для пищеблоков школ и детсадов закупили в Харькове.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, вода, харьков
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