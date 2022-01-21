21.01.2022 16:35 Евгений Клочко

Заряжайте свои гаджеты: в Харькове планируется отключение электричества 22 января (адреса)

В субботу, 22 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов двух районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В субботу 22 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Восточный район: в-д.Братский, 3; 5; 7; 7А; 9; в-д.Яблочный, 5; ул.Братская, 31; 33; ул.Достатка, 1Б; 10; 11; 12; 13; 14; 1/43; 15; 16; 17; 17/2; 18; 18А; 18Б; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 20А; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 25/2; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 3А; 30; 31; 32; 33; 34; 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 50А; 50/1; 51; 52; 52А; 53; 55; 57; 57/1; 6; 6А; 7; 8; 9; ул.Яблочная, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 23А; 23Б; 23Г; 24; 25; 28; 29; 3; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 6; 7; 8; 9; пр-д.Братский 1-й, 1; 10; 11; 12; 13; 13/2; 14; 15; 15/2; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пр-д.Братский 2-й, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пр-д.Яблочный, 1; 11; 13; 15; 15А; 15А/1; 16; 17; 17А; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 5; 7; 9; пер.Яблочный, 48; 48А; ул.Алматинская, 2; ул.Евгеньевская, 40; 53; ул.Ковтуна, 13А; 37; 37А; пр.Льва Ландау, 100; 102; 102/2; 104; 106; 108; 110; 112; 114/1; 116; 118; 120; 122; 122/1; 157; 159; 161; 163; 165; 167; 169; 171А; 173; 187; 36; 60; 60А; 60Б; 62; 62А; 64; 64А; 64Б; 78А; 80; 80/1; 82; 84; 84/1; 86; 88; 90; 92; 94; 98; пр.Московский, 247Б; шос.Салтовское, 60; 60/124. Центральный район: ул.Гвардейцев-Широнинцев, 88; 92; 94; 96/30; ул.Метростроителей, 32; 34; ул.Гвардейцев-Широнинцев, 84; 86; 88; 88Б; ул.Дружбы Народов, 246А; 249/80; 253; 255; 257; 80А; ул.Героев Труда, 10; 10В; 12; 12Е; 4А; 6; 6/1; 8; ул.Метростроителей, 27; ул.Академика Павлова, 303; 303А; 309; ул.Валентиновская, 15; 15Б; 15/17; 17; 17А; ул.Старошишковская, 9А; спуск Куликовский, 9. Напомним, 20 января 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов пяти районов города.