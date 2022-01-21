Заряжайте свои гаджеты: в Харькове планируется отключение электричества 22 января (адреса)

В субботу, 22 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов двух районов города.
Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В субботу 22 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
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Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ожидаются порывы ветра, 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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