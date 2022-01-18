18.01.2022 15:24 Евгений Клочко

В Харькове отключат электричество в трех районах 19 января: адреса

В среду, 19 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов трех районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В среду, 19 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район:

ул.Державинская , 1;

, 1; ул.Молодой Гвардии, 4;

4; ул.Плехановская, 90А; 92А; 94; 94А;

90А; 92А; 94; 94А; ул.Смольная , 32;

, 32; пер.Решетниковский, 15; 17; 19; 20; 20А; 21; 22; 24; 24А; 26; 28; 3; 30; 32; 32А; 34; 34А; 35; 35/23; 36; 37А; 38; 38А; 39; 4; 41; 43; 44; 46; 48; 48А; 5; 52; 6.

Северный район:

ул.Ивана Поддубного, 3.

Центральный район: ул.Девичья , 1; 1А; 10; 12; 14; 14А; 16; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

, 1; 1А; 10; 12; 14; 14А; 16; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; ул.Маршала Бажанова , 10; 11А; 12; 14; 20; 23; 25; 4; 7; 7/9; 8; 8Б; 9; 9А;

, 10; 11А; 12; 14; 20; 23; 25; 4; 7; 7/9; 8; 8Б; 9; 9А; ул.Потебни , 12/14; 18; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9;

, 12/14; 18; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; ул.Пушкинская , 40;

, 40; ул.Садовая, 20;

20; в-д.Горный , 31Б; 31/2;

, 31Б; 31/2; в-д.Китляров , 6;

, 6; ул.Берзиня , 31А; 31Б; 40/2; 42/1; 48; 50;

, 31А; 31Б; 40/2; 42/1; 48; 50; ул.Виражная , 4; 6;

, 4; 6; ул.Героев Труда , 1; 7;

, 1; 7; ул.Гризодубова , 1; 1А; 10; 100; 103; 105; 107; 11; 12; 128; 13; 132; 14А; 142; 15; 150; 152; 154; 16; 16А; 16Б; 17; 17А; 18; 19; 2; 20; 20А; 21; 22; 23; 23А; 23Б; 24; 25; 25А; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 35; 35А; 36; 37; 38; 39; 39А; 4; 4А; 40; 41; 41А; 42; 43; 44; 44А; 45; 46; 47; 47А; 48; 48А; 49; 49А; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59В; 6; 61; 62; 64; 68; 69; 7; 70Б; 72; 72Б; 74; 75А; 75Б; 75В; 76; 78; 8; 80; 81; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 94; 95; 97;

, 1; 1А; 10; 100; 103; 105; 107; 11; 12; 128; 13; 132; 14А; 142; 15; 150; 152; 154; 16; 16А; 16Б; 17; 17А; 18; 19; 2; 20; 20А; 21; 22; 23; 23А; 23Б; 24; 25; 25А; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 35; 35А; 36; 37; 38; 39; 39А; 4; 4А; 40; 41; 41А; 42; 43; 44; 44А; 45; 46; 47; 47А; 48; 48А; 49; 49А; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59В; 6; 61; 62; 64; 68; 69; 7; 70Б; 72; 72Б; 74; 75А; 75Б; 75В; 76; 78; 8; 80; 81; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 94; 95; 97; ул.Лаптенковская , 11; 2; 4; 8;

, 11; 2; 4; 8; ул.Лучистая, 11; 5; 8;

11; 5; 8; ул.Млотковского , 13; 15; 2; 4; 9;

, 13; 15; 2; 4; 9; ул.Прелестная, 10;

10; ул.Путовцева, 12; 8;

12; 8; пер.Отрадный , 4;

, 4; пер.Котляры , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 18А; 19; 2; 20; 21; 23; 25А; 27А; 29; 3; 4; 6; 7; 8; 8А; 9; 9А;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 18А; 19; 2; 20; 21; 23; 25А; 27А; 29; 3; 4; 6; 7; 8; 8А; 9; 9А; пер.Подъемный, 2А; 4; 8;

2А; 4; 8; с.Олешки, ул.Отрадная, 3;

3; с.Циркуны, ул.Нагорная , 1А; 1Б; 11; 11А; 11Б; 11В; 11Г; 3; 5; 7; 8/1;

, 1А; 1Б; 11; 11А; 11Б; 11В; 11Г; 3; 5; 7; 8/1; с.Циркуны, ул.Подъемная, 6;

6; с.Циркуны, ул.Проселочная , 14; 15; 4; 7;

, 14; 15; 4; 7; с.Циркуны, ул.Центральная, 10; 2; 21; 4; 6; 9;

10; 2; 21; 4; 6; 9; в-д.Журавлевский 3-й , 3; 5; 7;

, 3; 5; 7; ул.Арктическая , 23А; 26/1; 3; 8;

, 23А; 26/1; 3; 8; ул.Генерала Удовиченко , 111;

, 111; ул.Демьяна Бедного , 9;

, 9; ул.Матюшенко , 4;

, 4; ул.Моисеевская , 32;

, 32; ул.Шевченко , 103; 105; 111; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; 138; 142А; 144; 152; 159; 160; 161; 164; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 176; 177; 179; 180; 181А; 181Б; 183; 183А; 185; 187; 189; 191; 191А; 195; 197; 198; 199; 201; 203; 205; 207; 211; 213; 215; 215А; 216; 217; 219; 220; 221; 223; 223А; 224; 225; 227; 231; 233; 233А; 239; 241; 244/1; 245; 247; 249; 251; 253; 254А; 255; 257; 258; 259; 260А; 261; 261А; 262; 263; 265; 267; 271; 273; 275; 277; 279; 28; 281; 283; 285; 287; 289; 291; 293; 295; 297; 327; 333; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 56А; 58; 6; 60; 61; 63; 64; 66; 69; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79А; 80; 82; 83; 84; 87; 88; 89; 90А; 91; 93; 95; 97; 97А; 99;

, 103; 105; 111; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; 138; 142А; 144; 152; 159; 160; 161; 164; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 176; 177; 179; 180; 181А; 181Б; 183; 183А; 185; 187; 189; 191; 191А; 195; 197; 198; 199; 201; 203; 205; 207; 211; 213; 215; 215А; 216; 217; 219; 220; 221; 223; 223А; 224; 225; 227; 231; 233; 233А; 239; 241; 244/1; 245; 247; 249; 251; 253; 254А; 255; 257; 258; 259; 260А; 261; 261А; 262; 263; 265; 267; 271; 273; 275; 277; 279; 28; 281; 283; 285; 287; 289; 291; 293; 295; 297; 327; 333; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 56А; 58; 6; 60; 61; 63; 64; 66; 69; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79А; 80; 82; 83; 84; 87; 88; 89; 90А; 91; 93; 95; 97; 97А; 99; наб.Журавлевская , 15;

, 15; ул.Кромская, 52; 56А. Напомним, 18 января 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов двух районов города.