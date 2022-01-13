13.01.2022 19:23 Евгений Клочко

Заряжайте гаджеты: где в Харькове не будет электричества 14 января (адреса)

В пятницу, 14 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов четырех районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В четверг, 14 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район:

наб.Нетеченская, 8.

Восточный район:

ул.Довженко, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28Б; 29; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 4; 5; 7; 8; 9;

ул.Механизаторов, 1;

ул.Северина Потоцкого, 36В; 58;

пр-д.Ново-Чунихинский, 1; 2; 3; 4; 6; 8;

пер.Никитенко, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А.

Холодногорский район: в-д.Владивостокский, 10; 11; 11А; 11/2; 12; 6; 8А;

в-д.Самаркандский 1-й, 10; 11/13; 12/11; 3; 4; 5; 7; 8; 9;

в-д.Самаркандский 2-й, 10; 12; 12/2; 2; 25; 27; 3; 4; 5; 7; 8; 9/9;

ул.Дагестанская, 8;

ул.Дмитрия Вишневецкого, 1; 1А; 1Б; 1В; 1Д; 10; 11; 12; 125; 14; 15; 15/17; 16; 19; 2; 21; 23; 25; 25/1; 26; 27; 28/30; 3; 31/33; 32; 34; 36; 37; 37А; 38; 4; 40; 41; 42; 47; 48; 49; 5; 50; 51/2; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 6; 64; 66; 68; 69; 7; 71А; 72; 74; 74А; 76А; 76Б; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9; 90; 92; 94/11; 96; 98;

ул.Печерская, 19; 20; 21; 21/12; 22; 25; 26; 28; 30; 34;

ул.Холодногорская, 107;

ул.Целинная, 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 31; 33;

пер.Гречаный, 22/39;

пер.Дальневосточный, 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 2; 21; 23; 25; 3; 3А; 4; 5; 6; 6/2; 7; 8; 9А; 9Г;

ул.Алмазная, 11; 5; 7; 9;

ул.Большая Панасовская, 101; 10/12; 103; 105; 11; 13; 132; 133; 134; 136; 138; 14; 141; 143; 144; 144А; 145; 147; 149; 15; 151; 153; 155; 159; 16; 161; 163; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 187; 189; 19; 191; 195; 197; 203; 211; 211А; 213; 250; 250/1; 250/2; 250/4; 258; 260; 262; 264; 266; 268; 270; 274; 276; 278; 280; 282; 284; 286; 288; 290; 292; 294; 296; 298; 300; 302; 304; 306; 308; 310; 312; 314; 316; 318; 320; 322; 45; 47; 49; 5; 6; 60; 60А; 62; 66; 67/2; 67/4; 78; 8; 80; 89А; 91; 97; 99;

ул.Лукьяновская, 2; 4; 6; 8. Центральный район: в-д.Жилярди, 11; 13; 13А; 7А; 8А;

в-д.Жилярди 1-й, 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 38А; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51;

в-д.Жилярди 2-й, 1; 1А; 1Б; 1Б/1; 1В; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 3; 5; 7; 9;

в-д.Жилярди 3-й, 10; 12; 14; 16; 18; 2; 2А; 20; 22; 26; 30; 32; 34; 4; 6; 8;

в-д.Роменский 1-й, 1; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 22; 23; 24; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

в-д.Роменский 2-й, 1; 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 16; 17; 18; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

ул.Жилярди, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 64; 64А; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 8; 81; 82А; 83; 84; 85; 86; 86А; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 95А; 96;

ул.Ковпака Сидора, 32; 53; 53А; 55;

ул.Новошишковская, 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 58А; 58Б; 58В; 60; 61; 62; 64; 64А; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73;

ул.Роменская, 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 16А; 17; 17А; 18; 19; 19А; 19Б; 19/1; 2; 20; 20А; 21/2; 22; 23; 24; 24А; 24Б; 24В; 24Г; 26; 27/1; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 5; 50; 6; 7; 8; 9;

ул.Саперная, 30;

ул.Старова, 100; 101; 101А; 102; 102А; 103; 104; 106; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 17А; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 34А; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 80А; 80Б; 83; 84; 84Б; 85; 87; 89; 91; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99;

ул.Чебышева, 1; 10; 11; 12; 13; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 3А; 30; 31; 31/1; 32; 33; 34; 35; 35А; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 54А; 55; 56; 57; 58; 59; 59/1; 6; 6А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 7А; 71; 73; 75; 76; 77; 8; 9;

ул.Шосткинская, 48; 50;

пер.Роменский, 1; 1А; 1Б; 10; 11; 12; 12А; 12Б; 16; 2/1; 3; 5; 6; 6А; 6Б; 7; 8; 9;

пер.Саперный, 10; 11; 12; 12А; 13; 13А; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 32; 34; 36; 38; 40; 44; 46; 5; 7; 7А; 8; 9; 9А;

пер.Чебышева, 10; 11; 12; 12А; 13; 14; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9;

пер.Шосткинский, 10; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 6А; 7; 7А; 8; 9; 9/1. Напомним, 13 января 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов двух районов города.