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12.01.2022  17:27   Евгений Клочко

У кого из харьковчан не будет света 13 января: адреса

В четверг, 13 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов двух районов города.

Отключение электричества в Харькове 13 января 2022 года

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго. 

В четверг, 13 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:  

Северный район:

  • ул.Белая Акация, 45;
  • ул.Белой Акации, 34; 43;
  • ул.Деревянко, КОТТЕДЖ; 23А;
  • ул.Макаренко, 33;
  • ул.Сокольники, 6;
  • ул.Сокольницкая, 28.

Салтовский район:

  • ул.Адыгейская, 3; 5; 7; 7А; 9; 13;
  • шос.Салтовское, 59/1; 63/2; 65; 65А; 65Б; 65В; 65Г; 67; 67Б; 67К; 67Л; 67М; 67Н; 67П; 67Р; 67С; 67Т; 67Ц; 67Ч; 67Ш; 69; 69А; 69Б; 71/1;
  • ул.Камышева Ивана, 28/10; 30; 32; 34/15;
  • ул.Фейербаха, 8;
  • ул.Фисановича, 6; 6А; 8; 8А.
Напомним, 12 января 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов четырех районов города.
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  харьков, электричество
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