12.01.2022 17:27 Евгений Клочко

У кого из харьковчан не будет света 13 января: адреса

В четверг, 13 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов двух районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В четверг, 13 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район:

ул.Белая Акация , 45;

, 45; ул.Белой Акации , 34; 43;

, 34; 43; ул.Деревянко , КОТТЕДЖ; 23А;

, КОТТЕДЖ; 23А; ул.Макаренко , 33;

, 33; ул.Сокольники , 6;

, 6; ул.Сокольницкая, 28.

Салтовский район: ул.Адыгейская , 3; 5; 7; 7А; 9; 13;

, 3; 5; 7; 7А; 9; 13; шос.Салтовское , 59/1; 63/2; 65; 65А; 65Б; 65В; 65Г; 67; 67Б; 67К; 67Л; 67М; 67Н; 67П; 67Р; 67С; 67Т; 67Ц; 67Ч; 67Ш; 69; 69А; 69Б; 71/1;

, 59/1; 63/2; 65; 65А; 65Б; 65В; 65Г; 67; 67Б; 67К; 67Л; 67М; 67Н; 67П; 67Р; 67С; 67Т; 67Ц; 67Ч; 67Ш; 69; 69А; 69Б; 71/1; ул.Камышева Ивана , 28/10; 30; 32; 34/15;

, 28/10; 30; 32; 34/15; ул.Фейербаха , 8;

, 8; ул.Фисановича, 6; 6А; 8; 8А.

Напомним, 12 января 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов четырех районов города.