12.01.2022 17:58 Дмитрий Колоней

ДТП на окружной в Харькове: водитель Kia не раз нарушал закон и ПДД

Участник смертельной аварии на окружной в Харькове имел серьезные проблемы с законом.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу Прокуратуры, на водителя Киа, ставшего участником аварии на окружной дороге, осенью 2021 года стражами порядка составлялся админпротокол по статье о наркотиках.

На него оформлялось множество протоколов по нарушению ПДД, - ездил без документов, превышал скорость, выезжал на встречку, невыполнял требования знаков, не имел страховки и другие. Три протокола за нетрезвое вождение переданы в суд для принятия решения по сути.

Несмотря на то, что на мужчину составлены три протокола, по закону водитель имеет право управлять автомобилем до принятие судом решения о привлечении его к ответсвенности.

И даже после решения районного суда о виновности водителя, он имеет право подать апелляцию и до решения апелляционного суда имеет право управлять авто. Так прописан закон по подобным ситуациям, чем пользуются многие правонарушители.

Напомним, смертельное ДТП на окружной произошло утром, 12 января. В результате столкновения погибли 3 человека: водитель, пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Напомним, главный врач Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий сообщил, что пострадавшие в ДТП на окружной Харькова дети находятся в реанимации . Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое.