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12.01.2022  17:58   Дмитрий Колоней

ДТП на окружной в Харькове: водитель Kia не раз нарушал закон и ПДД

Участник смертельной аварии на окружной в Харькове имел серьезные проблемы с законом.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  пресс-службу Прокуратуры, на водителя Киа, ставшего участником аварии на окружной дороге, осенью 2021 года стражами порядка составлялся админпротокол по статье о наркотиках.
 
На него оформлялось множество протоколов по нарушению ПДД, - ездил без документов, превышал скорость, выезжал на встречку, невыполнял требования знаков, не имел страховки и другие. Три протокола за нетрезвое вождение переданы в суд для принятия решения по сути. 
 
 
Несмотря на то, что на мужчину составлены три протокола, по закону водитель имеет право управлять автомобилем до принятие судом решения о привлечении его к ответсвенности. 
 
И даже после решения районного суда о виновности водителя, он имеет право подать апелляцию и до решения апелляционного суда имеет право управлять авто. Так прописан закон по подобным ситуациям, чем пользуются многие правонарушители.
 
Напомним, смертельное ДТП на окружной произошло утром, 12 января. В результате столкновения погибли 3 человека: водитель, пассажирка "Toyota" и водитель "Kia".
 
Напомним, главный врач Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий сообщил, что пострадавшие в ДТП на окружной Харькова дети находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое. 
 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, смерть
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