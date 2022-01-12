12.01.2022 18:40 Дмитрий Колоней

Семья погибших в смертельном ДТП на окружной Харькова просит помощи в лечении пострадавших внуков

Девочку, пострадавшую в аварии в Харькове прооперировали, мальчик - в реанимации.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу такси "30-40", к харьковчанам обратились дедушка и бабушка внуков. Они просят о помощи всех, кто готов помочь. Размещаем номер карты отца погибшего водителя. 5168 7573 8090 1605 Деревянко Владимир Федорович.

На данный момент известно, что у девочки перелом правого и левого бедра. Ее прооперировали, состояние у нее стабильное, несмотря на многочисленные ссадины и ушибы.

У мальчика все сложнее. У него обнаружен перелом бедра, повреждена селезенка, внутренние органы. Пока еще неизвестно точное состояние его внутренних органов. Не ясно, есть или нет у него внутренне кровоизляиние - операции еще не было. Также у малыша повреждение основания свода черепа - закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он еще в сознании. Лежит в реанимации.

Напомним, смертельное ДТП на окружной произошло утром, 12 января. В результате столкновения погибли 3 человека: водитель, пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Напомним, главный врач Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий сообщил, что пострадавшие в ДТП на окружной Харькова дети находятся в реанимации . Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое.