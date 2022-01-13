Обвиняемый в смертельном ДТП Коля Харьковский может выйти на свободу - адвокаты

13.01.2022 18:30 Дмитрий Колоней

Близится срок содержания под стражей Коли Харьковского.

При отсуствии судьи, уголовное дело должны передать в другой суд. Этот вопрос рассматривает апелляционный суд. Не исключено, что процедура затянется, а вопрос о продлении срока содержания под стражей не решится до конца января. В итоге обвиняемый выйдет из-под стражи. На свободе фигурант может попытаться избежать наказания, уехать из страны или повлиять на свидетелей и потерпевших. Таким образом, дело затянется.

Со своей стороны пресс-служба Прокуратуры заявила о том, что у нее пока нет информации, на кого из судей будет распределено дело. Поэтому и говорить о возможности освобождения обвиняемого из-под стражи некорректно. Также сторона обвинения отметила, что в Чевонозаводском суде больше судей, которые могут рассматривать указанную категорию дел.

"Мы контролируем эту ситуацию. Обвиняемый не выйдет из-под стражи из-за нарушений с нашей стороны сроков избрания меры пресечения", - заверили в Прокуратуре.