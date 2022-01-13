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13.01.2022  18:30   Дмитрий Колоней

Обвиняемый в смертельном ДТП Коля Харьковский может выйти на свободу - адвокаты

Близится срок содержания под стражей Коли Харьковского.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, представители Юридической комании "Миллер" высказали опасение, что 16-летний  обвиняемый в смертельном ДТП в Харькове, может выйти из-под стражи. Адвокаты отметили, что  дела с участием несовершеннолетних могут рассматриваться только судьями с соответствующей специализацией. А таких в Червонозаводском райсуде города двое. При этом одна из судей заявила о самоотводе. А другой должен уходить в отпуск.
 
 
При отсуствии судьи, уголовное дело должны передать в другой суд. Этот вопрос рассматривает апелляционный суд. Не исключено, что процедура затянется, а вопрос о продлении срока содержания под стражей не решится до конца января. В итоге обвиняемый выйдет из-под стражи. На свободе фигурант может попытаться избежать наказания, уехать из страны или повлиять на свидетелей и потерпевших. Таким образом, дело затянется. 
 
Со своей стороны пресс-служба Прокуратуры заявила о том, что у нее пока нет информации, на кого из судей будет распределено дело. Поэтому и говорить о возможности освобождения обвиняемого из-под стражи некорректно.  Также сторона обвинения отметила, что в Чевонозаводском суде больше судей, которые могут рассматривать указанную категорию дел.
 
"Мы контролируем эту ситуацию. Обвиняемый не выйдет из-под стражи из-за нарушений с нашей стороны сроков избрания меры пресечения", - заверили в Прокуратуре.
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
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