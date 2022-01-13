13.01.2022 18:10 Анжелика Демидова

В Харькове ожидают свадебный бум в феврале 2022: какие даты особо популярны у молодожёнов

В Харькове в центрах бракосочетания не сомневаются, что в этом году будут очень популярны для заключения брака два дня, даты которые состоят из 2 и 0, как и сам 2022 год, и желающих жениться в такие дни уже предостаточно, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, с ссылкой на информацию начальника отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) в г.Харькове.

2 февраля (02.02.2022) и 22 февраля (22.02.2022) именно эти дни многие молодожёны выбрали для свадьбы, посчитав их не только красивыми, но и памятными, а может в чём-то даже магическими. Поэтому в отделах гражданской регистрации готовятся к большому наплыву новобрачных.

"Казалось бы зима и ещё не разгар свадебного сезона, но именно в феврале мы, можно сказать, стартуем, а если точнее 2 февраля. На этот день в Харькове подано более 40 заявлений на регистрацию брака. Что касается 22 февраля, а это вообще зеркальная дата года, здесь желающих узаконить брак уже в 2 раза больше, подано более 60 заявлений. Зарегистрировать брак можно будет в любом отделе государственной регистрации", - говорит начальник отдела ГРАГС в г.Харькове Наталия Сиренко.

В центрах бракосочетаний надеются, что февральский свадебный бум будет хорошим стартом для заключения большого количества браков в 2022 году. В 2020 году в этом отношении молодожёны были не столь активны, многие перенесли свадьбу из-за пандемии. Однако прошлый год исправил ситуацию, количество браков увеличилось на 26%.

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"2020 год был проблемным годом и то, что 2021-й будто всё вернул на круги своя, не могло нас не порадовать. Вот если в 2020 году у нас было зарегистрировано 8 тысяч браков, то уже в прошлом году образовалось 10 881 счастливая семья. Так что мы приглашаем к нам всех влюблённых", - отметила Наталия Сиренко.

Единственное, что необходимо помнить молодожёнам, говорят специалисты, так это то, что регистрация брака происходит через месяц с дня подачи заявления, поэтому советуют заранее планировать даты торжества. Либо воспользоваться админуслугой Министерства юстиции "Брак за сутки".

Эта услуга уже пользуется большой популярностью среди брачующихся, прежде всего по комфорту, регистрация брака подразумевает упрощенную процедуру оформления документов, которые можно получить в течение 24 часов. Такой экспресс-услугой только в Харькове в 2021 году воспользовалась 2271 пара.