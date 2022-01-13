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13.01.2022  17:23   Евгений Клочко

«Металлист-1925» расстался с полузащитником Олегом Голодюком

Харьковский ФК «Металлист-1925» на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Олегом Голодюком. В настоящий момент игрок находится без клуба.

«Металлист-1925» расстался с полузащитником Олегом Голодюком
 
После 18 туров харьковский клуб с 19 очками занимает десятую строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Команда вернется после зимнего перерыва 26 февраля и сыграет на своем поле с донецким «Шахтером». Сделать ставку на этот или любой другой матч «Металлиста-1925» можно в одной из букмекерских контор, представленных на сайте Vseprosport.ru.
 
Голодюк перешел в «Металлист» на правах свободного агента из «Миная» год назад – 14 января 2021 года. 34-летний полузащитник помог харьковчанам занять третье место в Первой лиге в прошлом сезоне и завоевать путевку в УПЛ. Во втором по значимости украинском дивизионе игрок провел 13 встреч, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
 
В Премьер-лиге сезона-2021/22 Голодюк сыграл 12 раз и забил гол в ворота «Черноморца». Кроме того, на счету хавбека два матча в Кубке Украины за «Металлист-1925». Олег стал самым возрастным игроком, когда-либо выходившим в футболке «Металлиста» на матч УПЛ, а также трижды выводил команду Валерия Кривенцова на поле в качестве капитана.
 
За свою карьеру Голодюк успел поиграть за «Львов», «Карпаты», «Ворсклу», «Минай», а также венгерские «Халадаш» и «Залаэгерсег».
 
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 200 тысяч евро.
 
Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист-1925» объявил о продаже первого клубного NFT-токена. Уникальная карточка Дмитрия Крыськива нашла своего обладателя.
 
Тэги:  футбол, металлист-1925, харьков
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