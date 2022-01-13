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13.01.2022  16:50   Виталий Хиневич

Годовалый ребенок в Харькове проглотил магниты

В медицинское учреждение поступил ребенок с подозрением на отравление.

Магниты в животе у ребенка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную детскую клиническую больницу.
 
Сообщается, что в больницу поступил годовалый ребенок с подозрением на пищевое отравление. Во время детального медицинского осмотра были выявлены посторонние тела в кишечнике, а именно магниты. Магниты соединились между собой и образовали кольцо, которое создало непроходимость кишечника.
 
 
Операционная медицинская бригада в составе детских хирургов Ярослава Дегтярова, Игоря Черномаза, врача интерна Оксаны Витренко, детского анестезиолога Евгения Виштала, операционной сестры Оксаны Арцыбашевой своевременно и профессионально извлекли инородное тело из организма ребенка. На данный момент угрозы здоровью и жизни ребенка нет.
 
Напомним, ранее морозной ночью в карете скорой помощи родились два малыша на Харьковщине.
 
Источник:   Харьковская областная детская клиническая больница
 Тэги:  происшествие, операция, харьков
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