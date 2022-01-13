13.01.2022 16:50 Виталий Хиневич

Годовалый ребенок в Харькове проглотил магниты

В медицинское учреждение поступил ребенок с подозрением на отравление.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную детскую клиническую больницу.

Сообщается, что в больницу поступил годовалый ребенок с подозрением на пищевое отравление. Во время детального медицинского осмотра были выявлены посторонние тела в кишечнике, а именно магниты. Магниты соединились между собой и образовали кольцо, которое создало непроходимость кишечника.

Читайте также: Медики спасли умирающего мужчину

Операционная медицинская бригада в составе детских хирургов Ярослава Дегтярова, Игоря Черномаза, врача интерна Оксаны Витренко, детского анестезиолога Евгения Виштала, операционной сестры Оксаны Арцыбашевой своевременно и профессионально извлекли инородное тело из организма ребенка. На данный момент угрозы здоровью и жизни ребенка нет.

Напомним, ранее морозной ночью в карете скорой помощи родились два малыша на Харьковщине.