07.01.2022 18:14 Евгений Клочко

Бригада "скорой" на Харьковщине спасла умирающего мужчину на улице

Инцидент произошел на одной из улиц в Лозовой.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вызов на номер "103" медики получили 7 января от случайного прохожего. Он сообщил, что на улице умирает мужчина.

Бригада ЭМП 2403 в составе фельдшера Софии Воропаевой, медицинской сестры Анастасии Стада и водителя Сергея Дубровского оперативно прибыла на место вызова и сразу же начала проведение реанимационных мероприятий. На момент прибытия медиков мужчина находился в состоянии клинической смерти.

Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям медицинской бригады 43-летнего мужчину удалось «вернуть» к жизни и госпитализировать в лечебное учреждение.