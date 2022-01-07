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07.01.2022  18:14   Евгений Клочко

Бригада "скорой" на Харьковщине спасла умирающего мужчину на улице

Инцидент произошел на одной из улиц в Лозовой.

Бригада "скорой" на Харьковщине спасла умирающего мужчину на улице
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Вызов на номер "103" медики получили 7 января от случайного прохожего. Он сообщил, что на улице умирает мужчина.
 
Бригада ЭМП 2403 в составе фельдшера Софии Воропаевой, медицинской сестры Анастасии Стада и водителя Сергея Дубровского оперативно прибыла на место вызова и сразу же начала проведение реанимационных мероприятий. На момент прибытия медиков мужчина находился в состоянии клинической смерти.
 
Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям медицинской бригады 43-летнего мужчину удалось «вернуть» к жизни и госпитализировать в лечебное учреждение.
 
Ранее мы сообщали, что харьковские медики 2 января вернули к жизни 70-летнего мужчину, у которого остановилось сердце.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая помощь, харьков
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