07.01.2022 18:14 Евгений Клочко
Бригада "скорой" на Харьковщине спасла умирающего мужчину на улице
Инцидент произошел на одной из улиц в Лозовой.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Вызов на номер "103" медики получили 7 января от случайного прохожего. Он сообщил, что на улице умирает мужчина.
Бригада ЭМП 2403 в составе фельдшера Софии Воропаевой, медицинской сестры Анастасии Стада и водителя Сергея Дубровского оперативно прибыла на место вызова и сразу же начала проведение реанимационных мероприятий. На момент прибытия медиков мужчина находился в состоянии клинической смерти.
Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям медицинской бригады 43-летнего мужчину удалось «вернуть» к жизни и госпитализировать в лечебное учреждение.
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