07.01.2022 16:40 Евгений Клочко

На Харьковщине мужчина пытался убить ребенка своей сожительницы

Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом в спину, после чего пытался совершить самоубийство.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Вечером 6 января в полицию обратилась жительница села Андреевка. Она заявила, что напротив ее дома лежит местная жительница с ножом в спине.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 52-летний, который уже имеет судимость за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Было установлено, что накануне злоумышленник вместе со своей сожительницей и ее дочерью распивали спиртные напитки.Во время застолья между родственниками началась ссора. Мужчина схватил нож и нанес ранения 22-летней дочери своей сожительницы. Сразу после совершенного мужчина попытался совершить суицид.

Злоумышленник был задержан. Следователями Красноградского районного отдела полиции возбуждено уголовное производство по ст.15 ч. 2, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал с топором на мать с дочерью . Злоумышленник проник в частный дом, после чего топором причинил телесные повреждения хозяйке и ее матери.