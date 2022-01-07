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07.01.2022  16:40   Евгений Клочко

На Харьковщине мужчина пытался убить ребенка своей сожительницы

Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом в спину, после чего пытался совершить самоубийство.

Криминал Харьков: убить ребенка соей сожительницы хотел мужчина на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
 
Вечером 6 января в полицию обратилась жительница села Андреевка. Она заявила, что напротив ее дома лежит местная жительница с ножом в спине.
 
Правоохранители установили, что к преступлению причастен 52-летний, который уже имеет судимость за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.
 
Было установлено, что накануне злоумышленник вместе со своей сожительницей и ее дочерью распивали спиртные напитки.Во время застолья между родственниками началась ссора. Мужчина схватил нож и нанес ранения 22-летней дочери своей сожительницы. Сразу после совершенного мужчина попытался совершить суицид.
 
Злоумышленник был задержан. Следователями Красноградского районного отдела полиции возбуждено уголовное производство по ст.15 ч. 2, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
 
Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал с топором на мать с дочерью. Злоумышленник проник в частный дом, после чего топором причинил телесные повреждения хозяйке и ее матери.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, харьков, полиция
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