07.01.2022 16:10 Евгений Клочко

Отлетали: Air Ocean Airlines закрывает маршрут из Киева в Харьков через 2 недели после начала полетов

Air Ocean Airlines официально заявила о закрытии маршрута Киев-Харьков с 9 января всего после 2 недель полетов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Аvianews. По их информации, причиной такого решения авиакомпания назвала «коммерческие причины». Обычно так авиаперевозчики объясняют нерентабельность перевозок.

В заявлении Air Ocean Airlines указано , что рейсы прекращены до конца осенне-зимней навигации полетов, которая продлится до конца марта.

Пассажирам, которые успели купить билеты, авиакомпания пообещала вернуть деньги. Для этого необходимо обратиться по месту оформления проездных документов.

Согласно украинскому законодательству, авиакомпания должна выплатить пассажиру дополнительно компенсацию в размере от 250 евро до 600 евро в случае, если рейс отменен не по причине форс-мажора менее чем за 2 недели до вылета.

В случае с рейсами Киев-Харьков пассажиры могут рассчитывать на компенсацию 250 евро. Именно такая сумма положена, исходя из длительности маршрута.

Air Ocean Airlines начала регулярные рейсы 21 ноября 2021 года. Сейчас ее маршрутная сеть включает только внутренние рейсы, а парк самолетов — два региональных реактивных авиалайнера Ан-148 с числом мест 75.