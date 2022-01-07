07.01.2022 15:56 Евгений Клочко

На Гоптовке задержали украинца, который вез с собой 7,5 миллионов рублей (видео)

Бойцы Харьковского погранотряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной суммы валюты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

6 января при пересечении государственной границы в пункте пропуска "Гоптовка" в автомобиле Daewoo Lanos была обнаружена крупная сумма в валюте. Гражданин Украины перемещал с территории Российской Федерации 7.5 миллионов рублей. Свертки с деньгами он спрятал в обшивке дверей автомобиля.

Кроме этого в транспортном средстве были выявлены номера и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на временно оккупированной территории Донецкой области представителями оккупационных властей.

В настоящее время выясняются обстоятельства правонарушения.

Ранее мы сообщали, что на границе с РФ задержали мужчину, который пытался вывезти в Россию бумажные деньги 1898 года выпуска, фотографии, открытки, конверты, газеты 1917-1940 годов.