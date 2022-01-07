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07.01.2022  15:56   Евгений Клочко

На Гоптовке задержали украинца, который вез с собой 7,5 миллионов рублей (видео)

Бойцы Харьковского погранотряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной суммы валюты.

100 000 долларов вез украинец из России в Украину
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
 
6 января при пересечении государственной границы в пункте пропуска "Гоптовка" в автомобиле Daewoo Lanos была обнаружена крупная сумма в валюте. Гражданин Украины перемещал с территории Российской Федерации 7.5 миллионов рублей. Свертки с деньгами он спрятал в обшивке дверей автомобиля.
 
100 000 долларов вез украинец из России в Украину
 
Кроме этого в транспортном средстве были выявлены номера и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на временно оккупированной территории Донецкой области представителями оккупационных властей.
 
В настоящее время выясняются обстоятельства правонарушения.

Ранее мы сообщали, что на границе с РФ задержали мужчину, который пытался вывезти в Россию бумажные деньги 1898 года выпуска, фотографии, открытки, конверты, газеты 1917-1940 годов.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  гоптовка, харьков, таможня
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