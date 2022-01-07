На Гоптовке задержали украинца, который вез с собой 7,5 миллионов рублей (видео)

Бойцы Харьковского погранотряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной суммы валюты.
Ранее мы сообщали, что на границе с РФ задержали мужчину, который пытался вывезти в Россию бумажные деньги 1898 года выпуска, фотографии, открытки, конверты, газеты 1917-1940 годов.
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Прислушивайтесь к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов, особенно в деловой сфере.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем ожидается мелкий дождь, вечером - дождь со снегом.
7 января православные отмечают светлое Рождество Христово по юлианскому календарю.
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