04.02.2022 11:35 Евгений Клочко

На "Гоптовке" служебный пес обнаружил тайник с наркотиками в автомобиле

Тайник с наркотиками организовал пассажир автомобиля, который направлялся в сторону российской Федерации.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковской таможни. По их информации, 3 февраля в зоне таможенного поста "Гоптовка" во время досмотра автомобиля был обнаружен тайник с наркотическим веществом растительного происхождения.

Данное вещество пассажир спрятал в бардачке для мелких вещей между сидениями. Однако, несмотря на небольшое количество наркотиков, перевозимых в салоне авто, служебному псу удалось среагировать на запрещенное вещество.

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В отношении гражданина составлен протокол по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а вещество было изъято.