На "Гоптовке" служебный пес обнаружил тайник с наркотиками в автомобиле

Тайник с наркотиками организовал пассажир автомобиля, который направлялся в сторону российской Федерации.
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Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, что может очень пригодиться в работе. Но не спешите судить окружающих, это чревато конфликтами и спорами.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, напоминает о том, насколько опасны и распространены онкологические заболевания.
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