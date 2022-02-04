Как тушили пожар в общежитии «Гигант» в Харькове: подробности от ГСЧС (фото)

Во время пожара в общежитии спасатели ГСЧС эвакуировали шестерых жильцов.
Не более сорока минут понадобилось спасателям для полной ликвидации пожара в студенческом общежитии «Гигант», передает РЕДПОСТ.
Возгорание произошло после девяти часов утра 4 февраля в пятиэтажном здании общежития НТУ «ХПИ» по улице Пушкинской, 79/1.
На вызов на пожар в студенческом общежитии направили сразу шесть отделений пожарно-спасательной службы и две автолестницы. Во время проведения разведки пожарными были эвакуированы 6 жильцов общежития.
К моменту прибытия спасательных подразделений в одной из комнат на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 3 квадратных метров.
Пожарные попали в зону возгорания через окно, поднявшись на 4-й этаж по автолестнице. Им удалось предотвратить распространение пламени на другие комнаты и быстро ликвидировать пожар. Причина его возникновения устанавливается.
Ранее мы публиковали видео пожара в общежитии «Гигант».
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