04.02.2022 11:40 Рита Парфенова

Как тушили пожар в общежитии «Гигант» в Харькове: подробности от ГСЧС (фото)

Во время пожара в общежитии спасатели ГСЧС эвакуировали шестерых жильцов.

Не более сорока минут понадобилось спасателям для полной ликвидации пожара в студенческом общежитии «Гигант», передает РЕДПОСТ.



Возгорание произошло после девяти часов утра 4 февраля в пятиэтажном здании общежития НТУ «ХПИ» по улице Пушкинской, 79/1.



На вызов на пожар в студенческом общежитии направили сразу шесть отделений пожарно-спасательной службы и две автолестницы. Во время проведения разведки пожарными были эвакуированы 6 жильцов общежития.





К моменту прибытия спасательных подразделений в одной из комнат на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 3 квадратных метров.





Пожарные попали в зону возгорания через окно, поднявшись на 4-й этаж по автолестнице. Им удалось предотвратить распространение пламени на другие комнаты и быстро ликвидировать пожар. Причина его возникновения устанавливается.

Ранее мы публиковали видео пожара в общежитии «Гигант».