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04.02.2022  11:40   Рита Парфенова

Как тушили пожар в общежитии «Гигант» в Харькове: подробности от ГСЧС (фото)

Во время пожара в общежитии спасатели ГСЧС эвакуировали шестерых жильцов.

Пожар Харьков: как тушили пожар в Гиганте

Не более сорока минут понадобилось спасателям для полной ликвидации пожара в студенческом общежитии «Гигант», передает РЕДПОСТ.

Возгорание произошло после девяти часов утра 4 февраля в пятиэтажном здании общежития НТУ «ХПИ» по улице Пушкинской, 79/1.

На вызов на пожар в студенческом общежитии направили сразу шесть отделений пожарно-спасательной службы и две автолестницы. Во время проведения разведки пожарными были эвакуированы 6 жильцов общежития.

Пожар Харьков: как тушили пожар в Гиганте

К моменту прибытия спасательных подразделений в одной из комнат на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 3 квадратных метров.

Пожар Харьков: как тушили пожар в Гиганте

Пожарные попали в зону возгорания через окно, поднявшись на 4-й этаж по автолестнице. Им удалось предотвратить распространение пламени на другие комнаты и быстро ликвидировать пожар. Причина его возникновения устанавливается.

Пожар Харьков: как тушили пожар в Гиганте

Ранее мы публиковали видео пожара в общежитии «Гигант».

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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