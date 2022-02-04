04.02.2022 11:55 Евгений Клочко

Питание по знакам зодиака, на что следует обращать внимание

Принадлежность знаков зодиака к определенной стихии отражается на особенностях их пищеварения, обмена веществ и склонности к полноте. Поэтому каждому человеку важно знать, под каким знаком зодиака он родился и к какой стихии принадлежит знак, чтобы правильно сбалансировать питание.

Правильное питание знаков стихии Огня

Знаки зодиака, принадлежащие к стихии Огня, отличаются энергичностью и внутренним горением. Поэтому для них типичен ускоренный метаболизм и быстрое сжигание калорий.

Овен

Это один из самых активных и эмоциональных знаков зодиака, который тратит много энергии и нуждается в ее частом пополнении. Овнам крайне необходимо повышенное содержание белка в рационе. Побольше мяса и поменьше специй — вот главный совет для этого знака.

Лев

Львы по своей природе неторопливы, но это не из-за низкого темперамента, а из-за собственного величия и самолюбования. Интуиция никогда не подводит Льва в выборе продуктов, которые в тот или иной момент необходимы для их организма. Поэтому для них допустимо интуитивное питание.

Стрелец

Стрельцы, так же как и Овны, обладают высоким темпераментом, но они в большей степени склонны к избыточному весу. Поэтому важно контролировать рацион, отказавшись от частых перекусов. Основой питания Стрельцов должны быть фрукты и овощи.

Правильное питание знаков стихии Земли

Знаки стихии Земля характеризуются, как правило, меланхолическим темпераментом и медленным обменом веществ. Они имеют плотное телосложение, которое должны поддерживать постоянными физическими тренировками. В противном случае могут легко набирать лишний вес.

Телец

Телец является рекордсменом по набору лишних килограммов, если перестает контролировать свой рацион. Поэтому он не должен забывать о занятиях спортом. Пища Тельцов должна быть с низким содержанием жиров, крахмала и сахара.

Дева

Девы постоянно озабочены сохранением фигуры, но при этом настороженно относятся к диетам. Хотя им, больше чем другим знакам, показаны индивидуальные консультации диетолога. Не лишним будет присмотреться к вегетарианской диете.

Козерог

Козероги направляют свою энергию на рабочие процессы и умственную деятельность, поэтому им желательно есть часто, но понемногу. В рационе Козерогов должны преобладать продукты, имеющие высокую энергетическую ценность — орехи, мед, морепродукты.

Правильное питание знаков стихии Воздуха

Воздушные знаки по своей природе подвижны, эмоциональны и быстро сжигают калории. Как правило, люди, рожденные под ними, имеют стройную фигуру и хорошие процессы пищеварения.

Близнецы

У Близнецов из-за их подвижности и темперамента, высока потребность в углеводах. Поэтому им не повредят продукты, которые другим могут приносить только лишние килограммы: крупы, макароны, картофель. Но при этом важно соблюдать режим дня и не ужинать слишком поздно.

Весы

Весам рекомендуется калорийная, но не объемная пища, которая поможет поддерживать вес (мясо, рыба, творог). От сладкого и мучного лучше отказаться.

Водолей

Водолеи не терпят жесткие диеты и предпочитают не «заморачиваться» по поводу питания. Но только до тех пор, пока не почувствуют прибавление веса. Чтобы этого не допустить, следует ограничивать себя в жирных сортах мяса, выпечке и сладостях.

Правильное питание знаков стихии Воды

Водные знаки имеют замедленный обмен веществ и больше других склонны к полноте. Поэтому контроль за питанием для них обязателен.

Рак

Эмоциональность Раков часто заставляет их переедать и увлекаться перекусами, в том числе и по ночам. Избавьтесь от этой вредной привычки, если не хотите проблем с пищеварением. Исключите из рациона мучные и сладкие продукты.

Скорпион

Скорпион относится к тем знакам, которые не считают нужным себе в чем-то отказывать, хотя силы воли им не занимать. Они не прочь плотно поесть на ночь или побаловать себя деликатесами. Но тогда стоит хотя бы воздержаться от жирного и сладкого, и обратить свое внимание на морепродукты.

Рыбы

Рыбам с их тонкой душевной организацией, привыкшим едой снимать стрессы, лучше питаться часто, но небольшими порциями. В рационе должны преобладать нежирные сорта мяса, морепродукты, фрукты и овощи.

Ранее мы писали про четыре группы продуктов , от которых стоит отказаться за ужином, чтобы избежать утренней отечности лица.