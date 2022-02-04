04.02.2022 12:05 Виталий Хиневич

Украинцы стали чаще покупать импортные продукты питания

В Украину стали чаще завозить импортные продукты питания.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".

Сообщается, что в прошлом году на 19% вырос импорт агропродукции. В 2021 году купили товаров более чем на 8 миллиардов долларов. Основными поставщиками продукции являются страны Европейского Союза. Также выросли поставки из стран Азии, Латинской Америки и Африки.

Больше всего в Украину завозили рыбу, ягоды, орехи, алкогольные и безалкогольные напитки, растительное масло, табачные изделия и какао-продукты.

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В это же время отмечается, что в течение января текущего года Украины экспортировала свыше 6,5 тонн свинины. За прошлый год Украина экспортировала агропродукции почти на 30 миллиардов долларов.

Напомним. украинские производители отправят полярникам станции «Академик Вернадский» продукты питания, изготовленные с использованием «зеленой энергии».