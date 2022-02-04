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04.02.2022  12:19   Евгений Клочко

Люди с нарушением слуха и речи смогут вызвать полицию с помощью приложения с сурдопереводчиком

На данный момент люди с ограниченными возможностями могут обратиться в полицию несколькими способами.

приложение MyPol
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.
 
Так, ранее было запущено в работу мобильное приложение "MyPol" для смартфонов, с помощью которого все граждане могли сообщить о любом правонарушении. Для такого информирования нужно было нажать и удерживать кнопки "Экстренный вызов" на странице приложения или же путем заполнения специальной формы, в зависимости от вида правонарушения.
 
приложение MyPol
 
Это сообщение моментально попадает к диспетчеру отдела диспетчерской службы, где осуществляется реагирование на него.
 
приложение MyPol
 
Одновременно с этим, с помощью геолокации определяется точное расположение заявителя. Кроме этого, при помощи данного приложения есть возможность отправлять фото правонарушения, оценивать работу правоохранителей по номеру служебного жетона, а также получать уведомления о текущей оперативной обстановке в регионе.
 
приложение MyPol
 
Работает данное приложение как на Android так и на iOS.
 
Кроме того, обратиться к правоохранителям можно с помощью сурдопереводчиков Харьковской областной организации украинского общества глухих. Для этого было создано мобильное приложение «Сервис УОГ». Оно обеспечивает видеосвязь с профессиональным переводчиком жестового языка в режиме 24/7.
 
Теперь, имея под рукой только смартфон полицейские и людьми с недостатками слуха или языка смогут найти общий язык. Если полицейскому на месте происшествия необходимо будет понять обращение, опросить или оказать помощь человеку с ограниченными возможностями, он сможет это сделать мгновенно с помощью "Сервиса УОГ".
 
Напомним, Харьков стал первым городом, в котором госучреждения понимают язык жестов. Благодаря сотрудничеству общественной организации «Общественное движение «Социальное единство» с Харьковским городским советом во многих государственных учреждениях Харькова установлены планшеты со специальным лицензионным программным обеспечением Connect Pro.
 
Это более 100 различных учреждений, куда сейчас могут обратиться харьковчане с нарушением слуха и получить качественные услуги на понятном им языке - жестовом. Перечень учреждений можно посмотреть здесь. Такой результат стал возможным в рамках реализации программы «Страна без барьеров для глухих».
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  язык жестов, полиция, харьков
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