04.06.2021 10:10

Харьков стал первым городом, в котором госучреждения понимают язык жестов

По состоянию на 2020 год, по данным ВОЗ, 5% населения мира, а это примерно 400 млн человек имеют нарушения слуха.

Фото МГ Объектив

Статистика Украины свидетельствует: в нашем государстве около двух миллионов человек с умеренными и тяжелыми нарушениями слуха. Это глухие и слабослышащие украинцы, вынужденно изолированы от общества и ежедневно натыкаются на психологические и коммуникативные барьеры. К сожалению, в государственных учреждениях не существует такой штатной единицы как «переводчик жестового языка», да и, будем откровенны, даже если бы и была бы такая возможность - таких специалистов крайне мало. Впрочем, в городе Харькове вопрос доступности для людей с нарушением слуха успешно решен.

Благодаря сотрудничеству общественной организации «Общественное движение «Социальное единство» с Харьковским городским советом во многих государственных учреждениях Харькова установлены планшеты со специальным лицензионным программным обеспечением Connect Pro. Это более 100 различных учреждений, куда сейчас могут обратиться харьковчане с нарушением слуха и получить качественные услуги на понятном им языке - жестовом. Перечень учреждений можно посмотреть здесь . Такой результат стал возможным в рамках реализации программы «Страна без барьеров для глухих».

Программное обеспечение позволяет в любое время в режиме 24/7, вызвать онлайн переводчика жестового языка в формате видеосвязи. Обращаясь в учреждение здравоохранения, в центр предоставления административных услуг или в любую другую государственное учреждение, человеку с нарушением слуха достаточно дать понять сотруднику, что не слышит или слышит плохо. Сотрудник обязан предоставить планшет для соединения с переводчиком жестового языка по видеосвязи. Когда переводчик подключится к диалогу, все, что скажет посетитель жестовой речью, переводчик озвучивает голосом, а все, что будет звучать в ответ - будет переведено на жестовый язык. Использование современных IT-решений позволяет полностью решить вопрос доступности глухих и слабослышащих лиц в государственные учреждения, а также ликвидировать коммуникационный барьер.

На сайтах почти всех государственных учреждений установлен специальный веб-виджет «Ушко», благодаря которому глухие и слабослышащие пользователи сайтов могут в режиме онлайн решить свои вопросы с помощью переводчика жестового языка в случае, когда возникнет такая необходимость.

Харьков стал первым городом в Украине, который ввел новые цифровые технологии на городском уровне во всех государственных учреждениях. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине высоко оценила и взяла за пример совместную деятельность Харьковского городского совета с общественной организацией «Общественное движение «Социальное единство» и компанией «Технологии для людей».

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Бюро технической инвентаризации заработал сервис Web-переводчик жестового языка . Теперь люди с недостатками слуха могут беспрепятственно получить любую услугу.