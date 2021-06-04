04.06.2021 10:08

ДТП под Харьковом: полиция ищет неизвестный автомобиль, сбивший пешехода

Авария произошла 9 мая в Дергачах.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход, произошло 9 мая около 21:15 возле дома по улице Вокзальной в городе Дергачи, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Наезд совершил неустановленный автомобиль, возможно, ЗИЛ-131 зеленого цвета. Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Следователи Нацполиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которые проезжали возле места совершения ДТП и имеют записи с видеорегистратора, в частности, водитель автомобиля «Hyundai Elantra» белого цвета, просим обратиться по телефону: 0505156796 или в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю капитану полиции Алексею Семененко.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что полицией найден сбежавший водитель, совершивший смертельное ДТП в Изюмском районе. Авария произошла 2 июня около 15:30 на автодороге "Киев-Харьков-Должанский" вблизи Изюма. 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с Renault Duster, стоявшим на обочине. В результате аварии погиб на месте 46-летний житель Изюмского района. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.