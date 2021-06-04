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04.06.2021  09:53   

Аварийное отключение воды в Харькове 4 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

4 июня временно прекращена подача воды в восьми районах Харькова

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 4 июня.

Киевский район:
ул. Пушкинская, 40 (стояк), ул. Старошишковская, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 4 июня.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк) до 17:00 4 июня.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №4, стояк), пр. Петра Григоренко, 15/2 (п. №1, стояк) до 20:00 4 июня.

Новобаварский район:
ул. Большая Гончаровская, 3, 5, 7, 9 (эт. №1,2), ул. Власенко, 4 (стояк), ул. Конторская (Краснооктябрьская), 26 (п. №1, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №5) до 20:00 4 июня.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (п. №2-а, стояк) до 18:00 4 июня;
ул. Державинская, 2 (п. №6, стояк) до 20:00 4 июня.

Холодногорский район:
ул. Вербная (ч/с), ул. Лагерная (ч/с), пер. 2-й Лагерный (ч/с), пер. 3-й Лагерный (ч/с), пер. 4-й Лагерный (ч/с), пер. Лагерный (ч/с), ул. Вербная (ч/с), ул. Лагерная, 71/1, ул. Большая Панасовская  (Котлова), 36 (п. №1) до 20:00 4 июня.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 4 июня.

Напомним, со 2 июня АО «Харьковгоргаз» проводит регламентные работы в Киевском районе Харькова с отключением газа в части жилых домов.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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