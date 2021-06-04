04.06.2021 09:22

В Харькове и области ищут мужчину с оскалом тигра (ФОТО)

В Харькове разыскивают 49-летнего Александра Сазонова, который 24 мая вышел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.



// ПСО Милена

49-летний Александр Сазонов, житель Харькова, 24 мая 2021 года вышел из дома на улице Владислава Зубенко в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, сутулый, волосы русые, глаза серо-голубые.



Особые приметы: отсутствуют передние зубы, татуировки – на правом плече «оскал тигра», на левой кисти руки между указательным и большим пальцами «римская цифра 2».



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александра Сазонова или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.