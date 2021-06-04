Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове и области ищут мужчину с оскалом тигра (ФОТО)
04.06.2021  09:22   

В Харькове и области ищут мужчину с оскалом тигра (ФОТО)

В Харькове разыскивают 49-летнего Александра Сазонова, который 24 мая вышел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.


// ПСО Милена

49-летний Александр Сазонов, житель Харькова, 24 мая 2021 года вышел из дома на улице Владислава Зубенко в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, сутулый, волосы русые, глаза серо-голубые.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы, татуировки – на правом плече «оскал тигра», на левой кисти руки между указательным и большим пальцами «римская цифра 2».

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александра Сазонова или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В Харькове разыскивают 49-летнего Александра Сазонова

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.06 Криминал и происшествия Под Харьковом ищут пожилого мужчину, который пошел в лес и не вернулся (ФОТО) 31.05 Криминал и происшествия Срочный розыск: в Харькове пропала 82-летняя женщина (ФОТО) 30.05 Криминал и происшествия В Харькове пропал без вести 80-летний мужчина (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 