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04.06.2021  09:09   

В ремонт харьковских подъездов добавили приятный бонус для жильцов (ВИДЕО)

В Харькове продолжается реализация городской обновленной программы по ремонту подъездов.

Вы спросите, почему именно обновленной ?! Объясняем. Именно в этом году в нее добавили одну приятную новацию.

Так, теперь с ремонтом стен, потолка, благоустройством сетей интернет-провайдеров, заменой светильников на энергосберегающие, коммунальщики устанавливают еще новые, современные, металлопластиковые окна взамен тех старых, которые были установлены много лет назад во времена застройки и которые являются травмоопасными. 

 

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что за шесть лет - с 2014 по 2020 год - в Харькове отремонтировано более 5,8 тысяч подъездов.

Тэги:  харьков, ремонт
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