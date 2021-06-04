В Харькове продолжается реализация городской обновленной программы по ремонту подъездов.
Вы спросите, почему именно обновленной ?! Объясняем. Именно в этом году в нее добавили одну приятную новацию.
Так, теперь с ремонтом стен, потолка, благоустройством сетей интернет-провайдеров, заменой светильников на энергосберегающие, коммунальщики устанавливают еще новые, современные, металлопластиковые окна взамен тех старых, которые были установлены много лет назад во времена застройки и которые являются травмоопасными.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что за шесть лет - с 2014 по 2020 год - в Харькове отремонтировано более 5,8 тысяч подъездов.
Реализуйте свою тягу к общению – и у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей.
Пасмурно, ночью ожидается мелкий дождь, но к утру он закончится. Днем местами умеренный дождь.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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