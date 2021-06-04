04.06.2021 09:09

В ремонт харьковских подъездов добавили приятный бонус для жильцов (ВИДЕО)

В Харькове продолжается реализация городской обновленной программы по ремонту подъездов.

Вы спросите, почему именно обновленной ?! Объясняем. Именно в этом году в нее добавили одну приятную новацию.

Так, теперь с ремонтом стен, потолка, благоустройством сетей интернет-провайдеров, заменой светильников на энергосберегающие, коммунальщики устанавливают еще новые, современные, металлопластиковые окна взамен тех старых, которые были установлены много лет назад во времена застройки и которые являются травмоопасными.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что за шесть лет - с 2014 по 2020 год - в Харькове отремонтировано более 5,8 тысяч подъездов.