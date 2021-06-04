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04.06.2021  08:49   

На железнодорожной станции Харькова горел товарный вагон (ФОТО)

Вечером 3 июня огнеборцы тушили заброшенный оварный вагон на станции Новая Бавария.

В отстойнике для товарных вагонов станции в Харькове тушили крупный пожар

Пожар возник в одном из 12 товарных брошенных товарных вагонов, которые стояли в отстойнике по Стадионному въезду, 2а, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На площади около 30 квадратных метров горел мусор и деревянная облицовка вагона.

Звонок в службу 103 раздался 3 июня в 20:13 .

На железнодорожную станцию «Новая Бавария» выехали сразу три автоцистерны.

Двенадцать пожарных в течение десяти минут локализовали участок возгорания, а к 21:10 окончательно ликвидировали пожар.

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, утром 1 июня на улице Ощепкова в Харькове горела кухня в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали на свежий воздух 51-летнего жильца квартиры.

В отстойнике для товарных вагонов станции в Харькове тушили крупный пожар

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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