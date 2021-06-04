Вечером 3 июня огнеборцы тушили заброшенный оварный вагон на станции Новая Бавария.
Пожар возник в одном из 12 товарных брошенных товарных вагонов, которые стояли в отстойнике по Стадионному въезду, 2а, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На площади около 30 квадратных метров горел мусор и деревянная облицовка вагона.
Звонок в службу 103 раздался 3 июня в 20:13 .
На железнодорожную станцию «Новая Бавария» выехали сразу три автоцистерны.
Двенадцать пожарных в течение десяти минут локализовали участок возгорания, а к 21:10 окончательно ликвидировали пожар.
Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, утром 1 июня на улице Ощепкова в Харькове горела кухня в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали на свежий воздух 51-летнего жильца квартиры.
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