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04.06.2021  08:27   

В субботу в Харькове снова побегут: какие улицы перекроют для автомобилей

Утром 5 июня движение транспорта запрещается по улице Тисовой.


//sportevents.kharkiv.ua

Улицы будут перекрывать для организации и проведения забега с препятствиями «RACE NATION», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на департамент инфраструктуры горсовета.

Так, 5 июня  с 8.00 до 17.30 будет запрещено движение транспорта по ул. Тисовой, на участке от выезда из автозаправочной станции «ОВИС» до ул. Цветущей.

На этот же период времени будет запрещен въезд и выезд транспорта с ул. Героев Труда в районе остановки городского пассажирского транспорта «Сосновый бор» при движении в сторону улицы Шевченко.

Напомним, 16 мая в Харькове состоялось массовое спортивное событие - традиционный Харьковский полумарафон. В забегах на три дистанции приняли участие около  1,4 тысячи любителей бега как из Харькова, так из Полтавы, Киева, Ровно, Чугуева, Сум и других украинских городов.
Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
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