Утром 5 июня движение транспорта запрещается по улице Тисовой.
Улицы будут перекрывать для организации и проведения забега с препятствиями «RACE NATION», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на департамент инфраструктуры горсовета.
Так, 5 июня с 8.00 до 17.30 будет запрещено движение транспорта по ул. Тисовой, на участке от выезда из автозаправочной станции «ОВИС» до ул. Цветущей.
На этот же период времени будет запрещен въезд и выезд транспорта с ул. Героев Труда в районе остановки городского пассажирского транспорта «Сосновый бор» при движении в сторону улицы Шевченко.
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