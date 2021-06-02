02.06.2021 09:30

Масштабный экстремальный забег с препятствиями Race Nation состоится в Харькове

5 июня в городе Харьков на территории, прилегающей к ТРЦ «Караван», состоится масштабный спортивный забег с препятствиями Race Nation.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов мероприятия. В нем примут участие около 1500 любителей экстрима со всех уголков Украины, которые преодолевая страх, будут испытывать свои силы и выносливость. Участники мероприятия покорят 20+ сложных конструкций на трассе от 3 до 5 км.

В текущем году команда организаторов соорудила серию новых препятствий, среди которых одна из самых экстремальных – каскад. Однако мероприятие рассчитано и на новичков. Бороться за лидерство в соревнованиях они смогут, выбрав дистанцию ​​3 км и 15+ препятствий. Для опытных спортсменов действует пакет ELIT, который по сложности прохождения максимально приближен к европейским стандартам.

"Мы полностью заменили старые конструкции, увеличили проходную возможность каждой из них вдвое. На сегодняшний день у нас спроектированы и реализованы одни из лучших препятствий в Восточной Европе!", – подчеркивает организатор Race Nation Юрий Подлесный.

Кроме того, на мероприятиях Race Nation безопасность и качество прохождения трассы и всех препятствий всегда контролируется судьей, маршалом и командой организаторов. Учитывая карантин, забег Race Nation 5 июня в Харькове пройдет с учетом всех стандартов проведения массовых спортивных мероприятий, при поддержке секретаря Харьковского городского совета И.А. Терехова.

Забег в Харькове – это второе мероприятие Race Nation в 2021 году. Первый забег ознаменовался киевской локацией – мототрек “Пирогово”, на которой впервые организаторы адаптировали специально спроектированную трассу, включая 10+ препятствий, для детей 7-13 лет. Также в планах Race Nation в этом сезоне провести забеги еще в 6 городах: Николаев, Буковель, Одесса, Днепр, Львов и Винница.

Напомним, 16 мая в Харькове состоялось массовое спортивное событие - традиционный Харьковский полумарафон . В забегах на три дистанции приняли участие около 1,4 тысячи любителей бега как из Харькова, так из Полтавы, Киева, Ровно, Чугуева, Сум и других украинских городов.