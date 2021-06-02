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02.06.2021  09:14   

Под Харьковом ищут пожилого мужчину, который пошел в лес и не вернулся (ФОТО)

В пгт Хорошево Харьковского района разыскивают 72-летнего Владимира Александровича Богуцкого, который вышел из дома 31 мая и до настоящего времени не вернулся.


// ПСО Милена

72-летний Владимир Александрович Богуцкий, житель пгт Хорошево, 31 мая 2021 года около 17.00 вышел из дома в лес и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые вьющиеся волосы, небрит.

Был одет: джинсовая куртка, темные брюки, панама цвета хаки, темные стоптанные туфли.

При себе имел ножовку.

Особые приметы: при ходьбе смотрит под ноги, будто что-то ищет, отсутствуют зубы.

Мужчина страдает потерей памяти.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Владимира Богуцкого или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Напомним, в Харькове с 19 мая разыскивают 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который вышел из дома по ул. Шатиловской (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В пгт Хорошево Харьковского района разыскивают 72-летнего Владимира Александровича Богуцкого

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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