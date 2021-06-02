В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
пер. Молодежный (пос. Лесной) (ч/с), ул. Весенняя (пос. Лесной) (ч/с), ул. Солнечная (пос. Лесной) (ч/с), ул. Пушкинская, 53, 53-а,б, 63, 64, 65, 66/1, 67, ул. Свободы (Иванова), 24, 27, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43 до 20:00 2 июня.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 21 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (п. №2, стояк) до 17:00 2 июня.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 4 (стояк) до 20:00 2 июня.
Слободской район:
ул. Танкопия, 28-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 2 июня.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 2 июня.
Напомним, в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период водоснабжение части абонентов Основянского и Новобаварского районов будет прекращено с 8:00 2 июня до 8:00 3 июня.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
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