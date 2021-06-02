Главная Новости Харькова ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 2 июня. Список адресов
02.06.2021  08:55   

Аварийное отключение воды в Харькове 2 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
пер. Молодежный (пос. Лесной) (ч/с), ул. Весенняя (пос. Лесной) (ч/с), ул. Солнечная (пос. Лесной) (ч/с), ул. Пушкинская, 53, 53-а,б, 63, 64, 65, 66/1, 67, ул. Свободы (Иванова), 24, 27, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43 до 20:00 2 июня.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 21 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (п. №2, стояк) до 17:00 2 июня.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 4 (стояк) до 20:00 2 июня.

Слободской район:
ул. Танкопия, 28-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 2 июня.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 2 июня.

Напомним, в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период водоснабжение части абонентов Основянского и Новобаварского районов будет прекращено с 8:00 2 июня до 8:00 3 июня.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.06 ЖКХ Два района Харькова на сутки останутся без воды: список адресов 31.05 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 31 мая. Список адресов 30.05 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 30 мая. Список адресов
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 