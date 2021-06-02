02.06.2021 08:55

Аварийное отключение воды в Харькове 2 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

пер. Молодежный (пос. Лесной) (ч/с), ул. Весенняя (пос. Лесной) (ч/с), ул. Солнечная (пос. Лесной) (ч/с), ул. Пушкинская, 53, 53-а,б, 63, 64, 65, 66/1, 67, ул. Свободы (Иванова), 24, 27, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43 до 20:00 2 июня.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 21 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (п. №2, стояк) до 17:00 2 июня.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 4 (стояк) до 20:00 2 июня.



Слободской район:

ул. Танкопия, 28-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 2 июня.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 2 июня.



Напомним, в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период водоснабжение части абонентов Основянского и Новобаварского районов будет прекращено с 8:00 2 июня до 8:00 3 июня.