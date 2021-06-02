Предпринимателя ждет крупный штраф.
Продавец вело- и мотозапчастей, торговавший в ТЦ «Барабашово» и через интернет-магазин, зарегистрировался как плательщик единого налога 1 группы и, соответственно, платил ежегодно налоги в пределах 1,5-2,5 тысяч гривен и декларировал доход в сумме от 50 до 180 000 гривен, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной Прокуратуры.
В реальности же торговый оборот предпринимателя составил более 185 млн гривен. Так продолжалось пять лет, и за этот период мужчина уплатил 11 тысяч налогов, в то время как реальная сумма должна была составить 65,5 миллиона гривен.
Финансовые махинации предпринимателя выявили следователи CУ финансовых расследований ГУ ГФС в Харьковской области.
Областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пяти тысяч до семи тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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