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02.06.2021  08:33   

Недоплатил налоги в крупный размерах: в Харькове фискалы пришли к предпринимателю на Барабашова (ФОТО)

Предпринимателя ждет крупный штраф.

В Харькове торговец с Барабашово недоплатил больше 65 миллионов налогов

Продавец вело- и мотозапчастей, торговавший в ТЦ «Барабашово» и через интернет-магазин, зарегистрировался как плательщик единого налога 1 группы и, соответственно, платил ежегодно налоги в пределах 1,5-2,5 тысяч гривен и декларировал доход в сумме от 50 до 180 000 гривен, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной Прокуратуры.

В реальности же торговый оборот предпринимателя составил более 185 млн гривен. Так продолжалось пять лет, и за этот период мужчина уплатил 11 тысяч налогов, в то время как реальная сумма должна была составить 65,5 миллиона гривен.

В Харькове торговец с Барабашово недоплатил больше 65 миллионов налогов

Финансовые махинации предпринимателя выявили следователи CУ финансовых расследований ГУ ГФС в Харьковской области.

Областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пяти тысяч до семи тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Харькове торговец с Барабашово недоплатил больше 65 миллионов налогов

Напомним, в Харькове задержан мошенник, который под видом брендового постельного белья продавал завернутый в отрез ткани строительный хлам.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
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