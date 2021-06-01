Водоснабжение части абонентов Основянского и Новобаварского районов будет прекращено с 8:00 2 июня до 8:00 3 июня.
Отключение воды связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».
Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 15-33.
Перечень адресов жилых домов, в которых будет прекращено водоснабжение
Многоэтажные дома
Частный сектор
Многоэтажные дома
Частный сектор
Как ранее писал РЕДПОСТ, в части Новобаварского и Московского районов временно прекращено газоснабжение.
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Лето начнется пасмурно и дождливо. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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