01.06.2021 14:31

Два района Харькова на сутки останутся без воды: список адресов

Водоснабжение части абонентов Основянского и Новобаварского районов будет прекращено с 8:00 2 июня до 8:00 3 июня.



//vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 15-33.





Перечень адресов жилых домов, в которых будет прекращено водоснабжение

Новобаварский район

Многоэтажные дома

Екатерининская ул. 41-55

Москалевская ул. 2-44

Частный сектор

Екатерининская ул. непарная сторона непарная сторона

Москалевская ул. непарная сторона

Основянский район

Многоэтажные дома

Ващенковский пер. 13-23 , 18-30/32

Воскресенская ул. 13-31

Воскресенский пер. 11-17, 14-16

Галушкинская ул. 1-13, 2-20

Гимназическая наб. 22-26

Грековская ул. 3-23, 4-20

Екатерининская ул. 4, 5-33

Краснокутский пер. 3, 6

Москалевская ул. 3-41

Нетиченская ул. 31-35, 34

Орешкова ул. 35, 44

Рыбасовская ул. 7-17, 2-32/2

Частный сектор

Ващенковский пер. непарная и парная сторона

Воскресенский пер. непарная и парная сторона

Галушкина ул. непарная и парная сторона

Грековская ул. непарная и парная сторона

Екатерининская ул. непарная сторона

Москалевская ул. непарная сторона

Нетиченская ул. непарная сторона

Орешкова ул. непарная и парная сторона

Рыбасовская ул. непарная и парная сторона

Как ранее писал РЕДПОСТ, в части Новобаварского и Московского районов временно прекращено газоснабжение.