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01.06.2021  14:31   

Два района Харькова на сутки останутся без воды: список адресов

Водоснабжение части абонентов Основянского и Новобаварского районов будет прекращено с 8:00 2 июня до 8:00 3 июня.


//vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 15-33.

 

 



Перечень адресов жилых домов, в которых будет прекращено водоснабжение

Новобаварский район

Многоэтажные дома

  • Екатерининская ул.  41-55
  • Москалевская ул. 2-44

Частный сектор

  • Екатерининская ул.  непарная сторона непарная сторона
  • Москалевская ул. непарная сторона

Основянский район

Многоэтажные дома

  • Ващенковский пер.  13-23 , 18-30/32
  • Воскресенская ул.  13-31
  • Воскресенский пер.  11-17, 14-16
  • Галушкинская ул. 1-13, 2-20
  • Гимназическая наб. 22-26
  • Грековская ул.  3-23, 4-20
  • Екатерининская ул.  4, 5-33
  • Краснокутский пер.  3, 6
  • Москалевская ул.  3-41
  • Нетиченская ул.  31-35, 34
  • Орешкова ул.  35, 44
  • Рыбасовская ул.  7-17, 2-32/2

Частный сектор

  • Ващенковский пер. непарная и парная сторона
  • Воскресенский пер. непарная и парная сторона
  • Галушкина ул. непарная и парная сторона
  • Грековская ул. непарная и парная сторона
  • Екатерининская ул.  непарная сторона
  • Москалевская ул.  непарная сторона
  • Нетиченская ул.  непарная сторона
  • Орешкова ул.  непарная и парная сторона
  • Рыбасовская ул.  непарная и парная сторона

Как ранее писал РЕДПОСТ, в части Новобаварского и Московского районов временно прекращено газоснабжение.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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