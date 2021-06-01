01.06.2021 14:15

Парламент Украины запретил использовать пластиковые пакеты

Никакого пластика, кроме экологического. Верховная Рада установила ответственность за использование пластиковых пакетов в Украине. Какие штрафы ждут нарушителей?

Парламентарии приняли закон о запрете использования пластиковых пакетов. Документ поддержали 297 народных депутатов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что каждый украинец ежегодно использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель приближается в среднем до 90 штук. Целью принятия закона является стимулирование развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов и поддержка экологии.

Запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

сверхтонких пластиковых пакетов;

тонких пластиковых пакетов;

оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты и на некоторые виды упаковок.

"Запрет не распространяется на сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 миллиметров (без боковых складок), глубиной до 345 миллиметров (с учетом боковых складок), длиной до 450 миллиметров (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и / или транспортировки свежей рыбы, м мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка."

Согласно документу, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен. Документ вступает в силу после официального обнародования.

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