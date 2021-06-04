За сутки от коронавируса умерло 9 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 60 новых случая заражения коронавирусом.
40 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 июня составляет 147 232 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Харькове системно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, на прошлой неделе заболеваемость снизилась почти на 60% по сравнению с предыдущей неделей.
Реализуйте свою тягу к общению – и у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей.
Пасмурно, ночью ожидается мелкий дождь, но к утру он закончится. Днем местами умеренный дождь.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажность:
давление:
ветер: