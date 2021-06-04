04.06.2021 10:53

В Харькове – 40 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 4 июня

За сутки от коронавируса умерло 9 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 60 новых случая заражения коронавирусом.



40 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 июня составляет 147 232 человека.



Из них:

3 339 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);

137 073 человека выздоровели (за сутки – 437 человек);

6 820 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 386 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

42 – жители Харьковского района (в том числе 40 харьковчан);

6 – Красноградского;

5 – Купянского;

3 – Чугуевского;

3 – Богодуховского;

1 – Изюмского.

Напомним, в Харькове системно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, на прошлой неделе заболеваемость снизилась почти на 60% по сравнению с предыдущей неделей.





