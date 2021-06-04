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04.06.2021  10:53   

В Харькове – 40 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 4 июня

За сутки от коронавируса умерло 9 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 60 новых случая заражения коронавирусом.

40 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 июня составляет 147 232 человека.

Из них:

  • 3 339 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);
  • 137 073 человека выздоровели (за сутки – 437 человек);
  • 6 820 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 386 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 42 – жители Харьковского района (в том числе 40 харьковчан);
  • 6 – Красноградского;
  • 5 – Купянского;
  • 3 – Чугуевского;
  • 3 – Богодуховского;
  • 1 – Изюмского.

Напомним, в Харькове системно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, на прошлой неделе заболеваемость снизилась почти на 60% по сравнению с предыдущей неделей.

D Харьковской области лабораторно зарегистрировано 60 новых случая заражения коронавирусом

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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