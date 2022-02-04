Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: назначена дата первого слушания по делу Коли Харьковского

В этот день

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, что может очень пригодиться в работе. Но не спешите судить окружающих, это чревато конфликтами и спорами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 4 февраля На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.