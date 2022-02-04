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04.02.2022  12:25   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: назначена дата первого слушания по делу Коли Харьковского

Червонозаводской суд Харькова назвал дату первого заседания по делу Коли Харьковского.

Коля Харьковский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на " Канал 24".
 
Сообщается, что судья Юлия Сиренко, которую назначили, рассматривать дело подростка Коли Харьковского вышла на работу после больничного.
 
 
Таким образом, судебное заседание по делу о смертельном ДТП на проспекте Гагарина состоится 17 февраля в 11:30 в здании Червонозаводского районного суда Харькова.
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Источник:   Канал 24
 Тэги:  дтп, харьков
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