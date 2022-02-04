04.02.2022 12:40 Виталий Хиневич

К Земле приближается опасное небесное тело

Согласно данным NASA 4 марта мимо Земли пролетит астероид.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Укринформ".

Сообщается, что диаметр космического камня составляет примерно 1,3 километра. Скорость его движения составляет более 43 тысяч километров в час.

Небесное тело подлетит максимально близко к Земле 4 марта, однако расстояние будет безопасным – около 4,8 миллионов километров. Это в десять раз больше расстояния между Землей и Луной.

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Учитывая расстояние астероида по отношению к Земле, то космический камень не будет соответствовать классификации NASA как потенциально опасный астероид.