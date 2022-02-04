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04.02.2022  12:40   Виталий Хиневич

К Земле приближается опасное небесное тело

Согласно данным NASA 4 марта мимо Земли пролетит астероид.

Астероид
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Укринформ".
 
Сообщается, что диаметр космического камня составляет примерно 1,3 километра. Скорость его движения составляет более 43 тысяч километров в час. 
 
Небесное тело подлетит максимально близко к Земле 4 марта, однако расстояние будет безопасным – около 4,8 миллионов километров. Это в десять раз больше расстояния между Землей и Луной.
 
 
Учитывая расстояние астероида по отношению к Земле, то космический камень не будет соответствовать классификации NASA как потенциально опасный астероид.
 
Напомним, китайский гороскоп назвал четыре знака, представителей которых ждет удача, счастье и успех в феврале 2022 года.
 
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  астрология, харьков
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