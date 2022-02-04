    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове приняли решение по «черному лесорубу»
04.02.2022  12:56   Рита Парфенова

В Харькове приняли решение по «черному лесорубу»

Мужчине объявили о подозрении в незаконной порубке, статья по которой предусматривает до трех лет тюрьмы.

В Харькове приняли решение по «черному лесорубу»


35-летний житель Богодухова причинил государству материальный ущерб на сумму около 333 тысяч гривен, передает РЕДПОСТ.

Мужчину и транспортное средство обнаружили рядом с незаконно спиленными тополями 29 января правоохранители Богодуховского РПП.

В Харькове приняли решение по «черному лесорубу»

По данному факту следователь возбудил уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление руководителя Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова и постановил взыскать c ГП «Октябрьское лесное хозяйство» сумму свыше 1,1 млн. грн. в счет компенсации государству ущерба, причиненного незаконной порубкой деревьев.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка деревьев, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.09 Криминал и происшествия Рубили деревья в трех лесничествах: предприятие может лишиться 7 миллионов 16.06 Власть Лесхоз должен покрыть почти миллион убытков от незаконной вырубки деревьев 15.05 Криминал и происшествия На Харьковщине незаконно вырубали дубы
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 