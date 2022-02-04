В Харькове приняли решение по «черному лесорубу»

Мужчине объявили о подозрении в незаконной порубке, статья по которой предусматривает до трех лет тюрьмы.
35-летний житель Богодухова причинил государству материальный ущерб на сумму около 333 тысяч гривен, передает РЕДПОСТ.
Мужчину и транспортное средство обнаружили рядом с незаконно спиленными тополями 29 января правоохранители Богодуховского РПП.
По данному факту следователь возбудил уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление руководителя Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова и постановил взыскать c ГП «Октябрьское лесное хозяйство» сумму свыше 1,1 млн. грн. в счет компенсации государству ущерба, причиненного незаконной порубкой деревьев.
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