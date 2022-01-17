Незаконные вырубки под Харьковом: лесхоз оштрафовали на миллион

Суд удовлетворил иск Новобаварской окружной прокуратуры к ГП «Октябрьское лесное хозяйство».
Факты незаконной порубки леса зафиксированы в феврале-марте прошлого года в ходе неплановых проверок Госэкоинспекции на территории государственного предприятия «Октябрьское лесное хозяйство», передает РЕДПОСТ.
Установлено, что должностные лица охраны лесхоза недобросовестно выполняли свои служебные обязанности, и на территории Бабаевского лесничества ГП "Октябрьское лесное хозяйство" незаконно вырублено 600 деревьев. Сумма причиненного ущерба оценена в более 1,1 млн грн.
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворило исковое заявление руководителя Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова и постановил взыскать c ГП «Октябрьское лесное хозяйство» сумму свыше 1,1 млн. грн. в счет компенсации государству ущерба, причиненного незаконной порубкой деревьев. Решение суда пока не вступило в силу, длится срок его апелляционного обжалования.
Ранее мы писали, что в отношении подозреваемых работников лесхоза направлен обвинительный акт в Харьковский районный суд Харьковской области.
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