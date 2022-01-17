    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность За отказ принять оплату банковской картой в Украине будут штрафовать
17.01.2022  13:12   Евгений Клочко

За отказ принять оплату банковской картой в Украине будут штрафовать

Представителей бизнеса будут штрафовать, если клиент подаст на них жалобу в соответствующие службы.

За отказ принять оплату банковской картой в Украине будут штрафовать
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал "Адвокат Права". Отмечается, что отказ покупателям в проведении безналичной оплаты за покупки – приобретенные товары и услуги – в торговых точках теперь считается ограничением прав потребителя и является нарушением требований законодательства, за которое предусмотрена ответственность.
 
Клиент имеет право выбирать способ расчета по своему усмотрению в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей». В свою очередь, предприятия, которые обязаны принимать безналичную оплату по закону, должны обеспечить покупателя такой формой оплаты.
 

Какие штрафы предусмотрены?

  • За отказ покупателю в реализации его прав – десятикратная стоимость товара (не менее 85 гривен);
  • За нарушение правил торговли – до 27 необлагаемых минимумов.
 
Не попадают под действие закона только те предприниматели, которые работают в населенных пунктах, где проживают менее 25 тысяч человек. Остальные должны иметь PоS-терминал или QR-код.
 
Ранее сообщалось, что украинские предприниматели все чаще переходят на наличный расчет, объясняя свои действия тем, что у них не работает терминал.
 
Источник:   Адвокат Права
 Тэги:  экономика, закон, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.01 Экономика и промышленность «Терминал не работает»: почему украинские предприниматели переходят на наличный расчет 14.01 Экономика и промышленность В Украине закрываются банковские отделения 12.01 Экономика и промышленность В Украине ввели госрегулирование цен на продукты питания
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 