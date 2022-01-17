17.01.2022 13:12 Евгений Клочко

За отказ принять оплату банковской картой в Украине будут штрафовать

Представителей бизнеса будут штрафовать, если клиент подаст на них жалобу в соответствующие службы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал "Адвокат Права". Отмечается, что отказ покупателям в проведении безналичной оплаты за покупки – приобретенные товары и услуги – в торговых точках теперь считается ограничением прав потребителя и является нарушением требований законодательства, за которое предусмотрена ответственность.

Клиент имеет право выбирать способ расчета по своему усмотрению в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей». В свою очередь, предприятия, которые обязаны принимать безналичную оплату по закону, должны обеспечить покупателя такой формой оплаты.

Какие штрафы предусмотрены?

За отказ покупателю в реализации его прав – десятикратная стоимость товара (не менее 85 гривен);

За нарушение правил торговли – до 27 необлагаемых минимумов.

Не попадают под действие закона только те предприниматели, которые работают в населенных пунктах, где проживают менее 25 тысяч человек. Остальные должны иметь PоS-терминал или QR-код.

Ранее сообщалось, что украинские предприниматели все чаще переходят на наличный расчет , объясняя свои действия тем, что у них не работает терминал.