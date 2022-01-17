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17.01.2022  12:38   Евгений Клочко

Молдова ввела новые правила въезда на свою территорию: что нужно знать

С понедельника, 17 января Молдова вводит новые правила въезда на территорию республики.

Въезд в Молдову по новым правилам: что известно
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины. Так, с 17 января 2022 года, в соответствии с Решением Национальной чрезвычайной комиссии по вопросам здравоохранения (CNESP) Республики Молдова, введены новые меры по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19, в т.ч. при пересечении государственной границы для въезда на ее территорию.
 
 
Пересечение государственной границы на въезд в Молдову разрешается с предоставлением одного из следующих документов::
  • по Сертификату вакцинации в Приложении Действие;
  • по бумажному сертификату из портала Действие с QR-кодом;
  • с бумажным свидетельством ВОЗ (желтый сертификат), выданным семейным врачом;
  • на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, сделанного в лаборатории из утвержденного перечня;
  • на основании отрицательного результата экспресс-теста на антиген к вирусу SARS-CoV-2, сделанному не ранее чем за 48 часов;
  • подтверждение о наличии антител к COVID-19, которое действует в течение 90 дней со дня проведения исследования.
Дополнительный ПЦР-тест по прибытии в Молдову делать не нужно.
 
Ранее сообщалось, что власти Азербайджана разрешил въезд украинцам, однако если те прилетают в страну на самолете. Согласно принятому правительством Азербайджана постановлению №9, опубликованному на сайте правительства Азербайджана, помимо Украины свободно прилететь могут также граждане Кипра и Иордании.
 
Источник:   ГПСУ
 Тэги:  молдова, коронавирус, харьков
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